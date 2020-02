LOGISCO: cap sur la croissance

LOGISCO est résolument en mode croissance. En effet, l’important groupe immobilier a annoncé récemment une série d’investissements totalisant 68 M$ à Québec et à Lévis. En plus d’ajouter un troisième hôtel de 107 chambres à ses actifs, l’entreprise lévisienne fondée en 1967 réalisera de nouvelles phases dans trois de ses complexes résidentiels existants au cours des prochains mois. Au total, 300 nouveaux appartements s’ajouteront à son parc immobilier actuel qui en compte 4000.

« C’est une fierté et un immense privilège pour LOGISCO de contribuer au développement des villes de Québec et Lévis depuis plus de 50 ans et d’offrir à des milliers de personnes des milieux de vie de qualité à un prix abordable », a souligné monsieur Michel Parent, président de LOGISCO.

Une croissance dans le secteur hôtelier

Rappelons que LOGISCO a ouvert son tout premier hôtel en 2017, le Hampton Inn & Suites de Saint-Romuald. En 2019, l’entreprise inaugurait un deuxième hôtel dans le secteur de Beauport. Elle a récemment annoncé la construction d’un troisième hôtel, cette fois sous la bannière Home2 Suites par Hilton dans le secteur de Sainte-Foy, sur le boulevard Wilfrid-Hamel. Un investissement de 16 M$. Il s’agit du premier établissement Home2 Suites à l’est du Québec. Ce concept est axé sur les séjours de longue durée; un espace cuisine est aménagé dans toutes les chambres. L’hôtel devrait ouvrir ses portes en 2021.

