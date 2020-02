Négociation: les services de garde en milieu familial songent à fermer leurs portes

QUÉBEC | Près de 47% des services éducatifs en milieu familial (RSE) du Québec pensent fermer leurs portes d'ici trois ans, si Québec ne consent pas à bonifier l’offre monétaire pour les intervenantes en milieu familial, selon un nouveau sondage.

Mené auprès de plus de 2700 responsables de services éducatifs en milieu familial, le sondage de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) indique que 47% des membres quitteraient la profession d'ici trois ans, si l’offre du gouvernement Legault était finale.

Pour rappel, les intervenantes en milieu familial gagnent, en ce moment, l’équivalent de 12,42 $ l’heure. Elles réclament une rémunération équivalente à 16,75 $ l’heure.

Or, avant les Fêtes, Québec leur a présenté une offre équivalente à 12,48 $ l'heure pour la première année, ce «qui est encore en bas du salaire minimum», a déploré la présidente du syndicat, Valérie Grenon.

Si, au national, 47% des sondés disent qu’ils fermeront d’ici trois ans, en Mauricie, sur la Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue, ce sont 55% qui pensent à cette décision, tandis qu’à Montréal, 37% sont de cet avis.

Commentant le sondage, Valérie Grenon a expliqué que le résultat témoigne de l’exaspération des intervenantes. «On espère que nos membres avaient la soif de la profession [...], mais les filles sont tannées», a-t-elle fait savoir en entrevue avec l’Agence QMI.

La présidente estime que l’offre, qui correspond à une augmentation équivalente à 6 cents l'heure, doit être bonifiée. «Il faut que le ministre de la Famille, [Mathieu] Lacombe, s’asseye avec le ministre des Finances», a dit Mme Grenon. Elle a d’ailleurs précisé qu’il y a toujours des discussions à la table des négociations, même s’il n’y a pas eu de contre-offre de Québec. «Il faut que ça bouge», a-t-elle toutefois ajouté.

La FIPEQ-CSQ, qui représente près de 10 000 responsables de services éducatifs en milieu familial régis et subventionnés et plus de 2500 éducatrices dans les installations des CPE, s’occupe de 60 000 enfants actuellement. Valérie Grenon s’inquiète des répercussions que pourrait avoir le départ de 47% de ses membres d’ici trois ans.

Vendredi dernier, les membres de la FIPEQ-CSQ ont commencé leurs moyens de pression en ouvrant leurs portes 15 minutes plus tard qu’à l’habitude, une façon de faire la grève, tout en réduisant les conséquences pour les parents.

La deuxième semaine, ce sera trente minutes et ce sera de façon graduelle jusqu’à deux heures plus tard en mars. «On y va en gradation», a expliqué la présidente, tout en rappelant que la Fédération avait un mandat de grèves d’une demi-journée et d’une journée devant être déclenchées au moment jugé opportun.

«Nous, on souhaite ne pas les utiliser. S’il faut qu’on les utilise pour obtenir gain de cause, on va le faire», a-t-elle confié, tout en n’excluant pas la possibilité d’utiliser d’autres moyens de pression plus importants.