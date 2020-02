Orchestre Métropolitain et Conservatoire de musique: un partenariat salué en grande pompe

Afin de souligner le nouveau partenariat conclu avec l'Orchestre Métropolitain (OM) et le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal, Yannick Nézet-Séguin a présenté au public, vendredi après-midi, une répétition du poème «Don Juan» de Richard Strauss, à la Maison symphonique.

L'événement a été précédé d'un échange entre le chef de l'OM, des chanteurs, des musiciens et des acteurs pour qui le Conservatoire revêt une grande importance. Parmi eux, Ève Landry, Pascale Montpetit, Denis Bernard, Normand Chouinard, Lorraine Pintal, Patrice Robitaille, Marc Hervieux, Julie Perreault et Jeff Stinco. La discussion était animée par Monique F. Leroux.

«La relation entre l’OM et le Conservatoire est assez unique, a mentionné Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef principal de l’Orchestre Métropolitain, dans un communiqué. Plus de la moitié des musiciens de l’OM y ont été formés. Et bon nombre y enseignent. Je trouve merveilleux d’être témoin de cette boucle de transmission du savoir, si chère aux valeurs de l’OM. Nos musiciens forment les étudiants qui se joignent ensuite à nos rangs en remportant nos auditions. Et ces jeunes talentueux prennent place dans l’orchestre aux côtés de ceux et celles qui les ont formés.»

L'Orchestre Métropolitain et le Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal uniront leur expertise au cours des trois prochaines années.