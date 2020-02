Pleins feux sur le cœur du Carnaval

Inspiré des années 1980 et 1990, le célèbre Palais de Bonhomme, érigé à la Place de l’Assemblée-Nationale, dans la Zone Loto-Québec, vous replongera dans le monde ludique et les objets mythiques de ces années éclatées. Pixel, une expérience immersive signée Matièrs, vous fera voyager dans l’univers des jeux vidéo des jeunes des générations X et Y! Les œuvres de glace et de neige seront à l’honneur au Palais. Parmi les plus spectaculaires : la colossale sculpture de neige d’inspiration pop rétro mesurant plus de 30 pieds de hauteur. Plusieurs sculptures de glace seront également taillées en temps réel au fil des jours.

Le Palais est évidemment la demeure emblématique de Bonhomme et le point de rencontre privilégié des carnavaleux. Plusieurs fois par jour, le roi de la fête y convie les visiteurs qui pourront aussi se réunir au Bistro SAQ pour se détendre, se réchauffer et profiter d’un programme musical gratuit.

Le Versant Nord Christie, au Parc de la Francophonie

Tout nouveau site de glisse du Carnaval de Québec, le Versant Nord Christie abritera une glissade pour les plus téméraires : La Débarque Christie! S’élevant d’un promontoire installé directement sur la Grande Allée, elle offre une descente sur chambre à air de 300 pieds de longueur.

Le Camp à Jos Vidéotron, Place George-V

Au Camp à Jos Vidéotron, on est plus fort que le frette! Que ce soit en participant au légendaire Bain de neige St-Hubert, au Lancer de la hache, aux Galas de lutte hivernaux, à la Boîte à musique Vidéotron, avec ses prestations musicales ou en prenant part à un jeu interactif de bûcheron, ou encore en participant à une partie de hockey bottine complètement loufoque, les carnavaleux dompteront le froid!

Les plus cérébraux mettront le cap sur l’Opération déneigement Garant, un parcours signé DéfiÉvasion truffé d’énigmes, qui promet de donner du fil à retordre aux visiteurs.

Le Camp à Jos est aussi le point de rencontre des plus festifs! Avec les 5 à 7 de mixologie au bar le Coureur des Bois et au Chalet Unibroue, nul doute que l’esprit sera à la fête dans le Camp! Enfin, les visiteurs du site profiteront d’un programme musical étoffé, notamment lors des Party chauffe le camp avant et après les deux Défilés du samedi avec Les Respectables, Les Dales Hawerchuck, Pépé et sa guitare et Caravane.

Programmation complète et détails sur les événements : carnaval.qc.ca