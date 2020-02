Taquiner la truite en hiver

RIVIÈRE-À-PIERRE | En cette période de l’année où les pêcheurs de truites mouchetées sont un peu nostalgiques de leur dernière saison, il y a un moyen de diminuer l’attente pour la saison prochaine : pêcher sur la glace dans la réserve faunique de Portneuf.

« Je crois que nous avons su développer une offre intéressante, qui permet à tout le monde de pouvoir taquiner la truite en toute tranquillité, dans un environnement naturel hivernal très intéressant, souligne le directeur de la réserve, Mathieu Caron. Au fil des ans, nous avons su peaufiner notre produit pour répondre véritablement aux attentes des pêcheurs qui nous visitent. C’est véritablement une belle expérience à vivre. »

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Vous avez deux possibilités si vous désirez pêcher la truite dans cette réserve. Il y a la pêche avec séjour en chalet. Au total, 16 chalets sont disponibles à savoir, 11 dans le secteur Travers et cinq dans le secteur Talbot. La pêche en forfait séjour se fait au lac Lindsay et au lac Proulx. Les chalets sont tous très bien équipés pour vous permettre de vivre un séjour en plan européen. Ils ont l’eau courante et en plus des poêles au bois, il y a un chauffage d’appoint au gaz. Les droits d’accès à la pêche sont en sus de la tarification de l’hébergement qui est de 43,50 $ pour les adultes et gratuite pour les enfants dans un contexte familial.

En bordure des lacs de pêche, il y a un relais chauffé. Pour la pêche, un responsable de la réserve va percer les trous et préparer les brimbales, en plus de vous fournir une cuillère à glace. Il ne vous reste plus qu’à apporter les appâts et le tour est joué. La limite de prises et de possession est de dix truites par personne ayant un permis de pêche provincial, qui est nécessaire pour pratiquer l’activité.

Vous pouvez aussi pratiquer la pêche sur une base quotidienne, dans le secteur Talbot, au lac Proulx. Tout l’équipement est fourni. Le personnel de la réserve percera les trous dans la glace et un relais chauffé est disponible. Ce lac est situé à seulement 15 minutes de l’Accueil de Rivière-à-Pierre. Le tarif est de 58,50 $ par adulte et gratuit pour les enfants, si l’activité se pratique en famille.

Les deux lacs offerts pour la pêche blanche sont ensemencés régulièrement aux deux semaines. La saison se termine le 15 mars prochain.

D’AUTRES ACTIVITÉS

Si vous séjournez en chalet dans la réserve, en plus de la pêche blanche, il vous sera possible de pratiquer d’autres activités de plein air hivernal.

« Nous voulons que les gens qui décident de vivre une aventure de plein air en famille sur notre territoire puissent en profiter au maximum, indique le directeur. C’est pour cette raison que nous avons ajouté de l’offre pour des activités, en bâtissant des infrastructures. »

Pour les amateurs qui sont en villégiature, il y a à proximité du lac Travers, une patinoire et une grande glissade avec un relais chauffé à proximité. Pour les amateurs de randonnée en raquette, une quinzaine de parcours sont disponibles. Il est aussi possible de pratiquer cette activité à proximité des chalets.

Lors de votre séjour en villégiature, vous aurez aussi accès à un réseau de sentiers de ski de fond. La réserve offre 16 chalets qui sont reliés par deux réseaux distincts de sentiers. Ils totalisent 50 kilomètres et sont tracés et entretenus mécaniquement à l’aide d’une motoneige. Sur les parcours, dix relais munis de poêles à bois sont accessibles, afin de permettre aux fondeurs de prendre un temps d’arrêt lors d’une sortie.

Pour tout savoir sur les disponibilités et les tarifs complets, vous pouvez soit vous rendre sur le site www.sepaq.com, sous l’onglet réserve de Portneuf ou encore joindre les gens de la réserve au (418) 323-2028. Une aventure à vivre !