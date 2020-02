Une première journée « féérique » pour le Carnaval

Les carnavaleux ont eu droit à un lancement du carnaval dans « un décor féérique », sous une myriade de flocons, hier soir. Ils étaient plus de mille à participer à la première édition de la soirée Hip-Hop.

C’est sur un tapis de neige bien fourni et au son de la musique du groupe Alaclair Ensemble que Bonhomme a fait son entrée sur scène. En effectuant ses traditionnels pas de danse, il a souhaité un joyeux Carnaval aux visiteurs qui ont bravé la tempête pour assister à l’événement.

« On avait commandé un petit tapis blanc, mais le fournisseur s’est trompé dans les mesures », a lancé à la blague la directrice générale du Carnaval de Québec, Mélanie Raymond.

« Sérieusement, le décor est féérique », a-t-elle ajouté, quelques minutes avant que Fouki et Quiet Mike ne fassent leur entrée sur scène.

À l’heure actuelle, il est un peu tôt pour affirmer que la soirée Hip-Hop sera renouvelée l’an prochain, mais pour l’heure, la soirée est une réussite selon Mme Raymond. La clientèle recherchée a répondu présente « même si elle avait plusieurs raisons de ne pas venir », indique-t-elle en référence aux conditions routières difficiles.

Une météo carnavalesque

Si l’ambiance était plutôt morose et chaotique sur les routes de la Vieille capitale, il en était tout autrement à l’avant-scène du spectacle, en face du l’Assemblée générale. Pour la plupart, un Carnaval sans neige n’en est pas un.

«On dirait que les organisateurs se sont arrangés avec les météos! L’ambiance est superbe, constate Raphaël Réhaume. On n’aurait pas pu demander mieux. »

«Grâce à l’amour de la foule et à nos lunettes de ski, on est au chaud et on peut profiter amplement du spectacle! », ajoute Sandrine Leroux, balançant ses bras dans les airs au rythme des chansons.

Rappelons que c’est aujourd’hui, à 19h, qu’aura lieu le traditionnel défilé du Carnaval, sur Grande-Allée. Huit séquences différentes défileront entre l’Avenue des Érables et Honoré-Mercier.

Hier, le site de glisse Le Versant Nord avait dû fermer pour des raisons de « conditions techniques difficiles ». Toutefois, la directrice générale de l’événement assure que tous les sites seront ouverts et accessibles aujourd’hui.