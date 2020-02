Vol de signaux: Hank Aaron veut une punition sans précédent

L’ancienne légende du baseball majeur Hank Aaron croit que les joueurs des Astros de Houston impliqués dans la controverse des vols de signaux en 2017 et 2018 devraient être bannis du baseball professionnel à tout jamais.

Lors d’un passage sur les ondes du réseau NBC, jeudi, un animateur lui a demandé si «la punition était représentative de l’infraction». Sa réponse fut : «non, je ne pense pas. Je crois que tous ceux qui ont fait ça devraient être suspendus pour le reste de leur vie».

Pendant trois saisons, les Astros ont mis en place un système électronique pour voler les signaux de leurs adversaires grâce à une caméra située au champ centre. L’équipe transmettait ensuite l’information au frappeur au marbre de diverses manières, se donnant ainsi un avantage.

Le gérant A.J. Hinch et le directeur général Jeff Lunhow avaient chacun écopé d’une suspension d’un an avant d’être congédiés. Les Red Sox de Boston ont ensuite limogé leur gérant Alex Cora, puis Carlos Beltran a quitté ses fonctions d’entraîneur-chef au sein des Mets de New York. Les deux hommes avaient été impliqués dans cette controverse à Houston.

Questionné à savoir si les vols de signaux existaient dans son temps, Aaron a répondu que cette pratique existait. «Mais ils ne les volaient pas de cette manière».

Le cas Pete Rose

Banni à vie du baseball majeur pour avoir parié sur des matchs de son équipe, Pete Rose a profité du scandale des Astros pour envoyer une lettre à Rob Manfred, le commissaire des ligues majeures, pour demander la fin de sa suspension. Il juge sa sanction disproportionnée comparativement à ce qui est imposé aux joueurs qui utilisent des produits dopants ou encore ceux qui volent des signaux.

Aaron est resté catégorique à ce sujet, mentionnant que la suspension de Rose devrait être maintenue.