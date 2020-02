EMOND, Lucia



À l'Hôpital Général de Québec, le 30 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Lucia Emond, épouse de feu monsieur Richard Landry, fille de feu monsieur Edmond Emond et de feu dame Rosanna Bélanger. Native de Pohénégamook, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 19 h à 21 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Lise Milette), Pierre et Claudia (Louis-Philippe Roux); ses petits-enfants: Myriam Landry (Rémi Savard-Dolbec), Florence Landry (Raku Inoue), Vincent Landry, Clara Landry, Emile Roux, Chloé Landry, Elliot Roux, Alice Roux et Béatrice Landry; et ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gertrude, Annette, Marie-Reine, Brigitte, Nicole (Laurent Morin) et Doris. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe soignante de l'Hôpital Général de Québec, plus spécialement à Dre Côté, pour les bons soins prodigués et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.