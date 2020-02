Vive l’hiver!

Au Québec, c’est connu, il y a toujours eu deux camps : ceux qui aiment l’hiver et ceux qui le détestent. Je dois vous avouer que je n’ai pas toujours été une grande fan. Pendant longtemps, j’avais la désagréable impression d’être congelée pendant trois mois chaque année. Je chialais tout l’hiver. Et un jour, j’en ai eu assez de chialer. J’ai décidé d’apprivoiser l’hiver. Et maintenant, je trouve toujours que le printemps arrive trop vite !

Oui, il fait froid, et oui, le soleil se couche (trop) tôt. Mais c’est lorsqu’on s’enferme dans la maison que l’hiver semble s’éterniser. Je me suis mise à aimer l’hiver le jour où j’ai décidé de m’équiper et d’en profiter.

On l’oublie parfois — lorsqu’on doit se réveiller 30 minutes plus tôt pour déneiger la voiture par exemple —, mais on est chanceux de connaître l’hiver. Pour bien des gens sur la planète, la seule notion de neige est très abstraite. Nous, on peut se rouler dedans !

Faut voir le bon côté des choses ! L’alternance des saisons nous force à varier notre menu. En été, on mange plus frais et plus léger, alors qu’en hiver, on préfère des plats un peu plus costauds. On n’aurait pas tous ces beaux mijotés et plats réconfortants dans notre patrimoine culinaire s’il faisait plus trente degrés à longueur d’année !

Pour moi, l’hiver c’est la saison des mijotés qui embaument la maison, des soupes-repas bien chaudes, des gratins au fromage qui s’étire à n’en plus finir, des braisés qui s’effilochent sans effort... Tous ces bons plats qu’on ne cuisinerait pas si nous n’avions pas d’hiver.

Je ne peux évidemment pas vous forcer à aimer l’hiver, mais je peux toujours essayer de vous aider à l’apprécier un peu plus avec ces recettes réconfortantes. Et si ça peut vous inciter à braver le froid, je vous garantis que mes recettes sont encore meilleures après avoir joué dehors !

- Amusez-vous ! Geneviève

Vous croyez que les fromages allégés sont tous fades et sans goût ? Qu’ils rebondissent comme du caoutchouc ? Détrompez-vous, il y a plein de belles trouvailles à faire du côté des fromages québécois allégés, il suffit de leur donner une chance. On peut les servir tels quels à l’apéro, avec des fruits et du bon pain ou encore fondus ou gratinés : tout repas est encore plus réconfortant lorsqu’on lui ajoute du fromage !

Soupe à l’oignon à la bière et aux fromages québécois

Un bon pain de la boulangerie du coin, une bière de microbrasserie, des fromages d’ici, un sac d’oignons de la région... on est « en business » pour une soupe réconfortante à saveur locale !

Fondue aux fromages québécois allégés

Une fondue onctueuse, gourmande, locale et allégée par-dessus le marché. Ne vous pincez pas, vous êtes bien éveillé !

Chili à la tequila à la mijoteuse

Oubliez le citron, le sel et les verres à shooter, j’ai trouvé une autre utilité à votre bouteille de tequila rapportée du Mexique ! Effet antidéprime garanti avec ce chili ensoleillé et parfumé.

Soupe aux lentilles à la marocaine à la mijoteuse

Une soupe à la mijoteuse vue à travers ma lentille de voyageuse gourmande, ça donne... ça !

Cari au poulet et à la patate douce à la mijoteuse

Ce cari au poulet et à la patate douce est trop réconfortant, trop facile, trop bon.

Chaussons pommes-framboises

Vous êtes à 5 ingrédients de retrouver votre cœur d’enfant.

Fondants faciles

Du chocolat, seulement cinq ingrédients et un seul bol à laver. À cuisiner de préférence habillé en mou.

Brownies à la bière

Décadents à souhait, c’est pas de la p’tite bière, ces brownies à la bière !

Bœuf effiloché à la Guinness à la mijoteuse

Le record Guinness de la recette de bœuf la plus réconfortante.

Burgers au bœuf effiloché

Vous êtes à trois ingrédients de donner une seconde vie à vos restants de rôti de palette.

Pizzas-pochettes au bœuf effiloché

On se transforme tous en ados affamés à la seule vue de ces pizzas-pochettes.

Potage à la courge musquée

La simplicité volontaire dans votre blender.

Macaroni au fromage et au saumon

Pourquoi ne pas profiter du pouvoir d’attraction du macaroni au fromage pour manger plus de poisson ?

Gratin de chou-fleur aux crevettes nordiques

Que ceux qui trouvent que tout est meilleur gratiné lèvent la main ! Chez nous, on est vendus au gratin. Encore plus lorsqu’il y a des crevettes en dessous !

Boulettes de porc caramélisées

Je suis d’avis qu’on n’a jamais assez de recettes de boulettes. Eh bien, en voici une de plus qui se démarque par son petit goût aigre-doux charmant comme tout !

