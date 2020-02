GRENIER, Aline Ruelland



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 7 janvier 2020, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Aline Grenier, épouse de feu monsieur Robert Ruelland. Née à Beauport, le 3 mai 1918, elle était la fille de feu dame Lydia Grenier et de feu monsieur Louis-Philippe Grenier. Elle demeurait à Québec, arr.Beauport. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Charles-Aimée (Jacqueline Vallée), Gérard (Hélène Laflèche), Raymonde (André Lachance) et Liliane (Louis Payeur), tous décédés. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Madame Grenier laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Jacques, André, Pierre, Réjean, Sylvie, Michel, Claude, Francine, Louise et François Grenier; Jean, Marc, Robert et Marie-Josée Payeur; Diane Lachance, Pierre Ruelland ainsi que madame Noëlla Naud (épouse en secondes noces de feu Louis Payeur) et ses ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de