AHIER, James



À Longueuil, le 29 janvier 2020, est décédé à l'âge de 73 ans, monsieur James Ahier, conjoint de madame Monique Benoit. Outre sa conjointe, Il laisse dans le deuil ses enfants James Jr., Éric, Alexandre, Dominic, Patrick (Nathalie), Simon, Anthony (Geneviève) et Kimberly (Marc), ses petits-enfants Thomas, William, Zack et Charlotte, son frère Jean-Luc (Hélène), ses soeurs Marie (Alcide) et Carole (Réjean), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 12h30 à 17h à la