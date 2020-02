GAGNÉ, Colette Bédard



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, le 3 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Colette Bédard, épouse de M. Paul-Marcel Gagné. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Daniel, sa sœur, son frère et sa belle-sœur: Rita (feu Jacob Drouin), Léo (Gisèle Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Conrard, Gérard (Jocelyne Allen), Langis (Jacqueline Fournier), feu Camille (Mariette Bouchard), Françine Côté, Lili Lavoie, Docille Fortier; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.