ROBERT, Pierrette Drouin



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Pierrette Drouin, épouse de feu monsieur Pierre-André Robert. Née à Québec, le 13 mars 1937, elle était la fille de feu dame Corinne Drapeau et de feu monsieur Pierre Drouin. Elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera à compter de 11 h. Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2020. Madame laisse dans le deuil sa fille Johanne; son gendre Mario Plante; ses petits-enfants: Daniel (Marilou Plamondon), Amélie (Marc-Alexandre Mageau); ses arrière-petits-enfants: Maélie et Éloi; sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeanne (Fernand Wagner), Dolorès Lebel (feu Roland); de la famille Robert: Maurice (feu Charlotte Thomassin), Monique, Pierre Drouin (feu Hélène); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pierrette était également la soeur de: Gérard (Jeanne Poiré), Adélard (Germaine Lefebvre), Maurice (Irène Gosselin), Marcel (Laurette Laberge), Lucien (Jacqueline Lavigueur), Cécile (Paul-Émile Lamontagne), Bertha (Léo Tanguay), Madeleine (Marcel Paquin), Jean-Paul (Christiane Garon), Claire (Benoît Allard) et la belle-sœur de: Raymond-Marie Robert (Bérangère Dufresne), Fernand Robert, René Robert, Rita Robert (Roland Turcotte, Marcel Bélanger), Mariette Robert (Égide Tremblay), Suzanne Robert, tous décédés. Elle rejoint ses précieux amis Claire Houde et Robert Tremblay. Un remerciement très spécial à Hélène et Jacques pour leur bienveillance au cours des dernières années. La famille remercie tout le personnel du Jardin Évangéline pour les bons soins prodigués au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de