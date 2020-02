COUTURE, Yolande



Au CHSLD Champlain des Montagnes de Québec, le 26 janvier 2020, à l'âge de 85 ans et 6 mois est décédée madame Yolande Couture. Elle était l'épouse de feu Léopold Couture et la fille de feu madame Yvonne Fouquet et de feu Joseph Couture. Elle était native de St-Romuald et résidait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil; son fils Jean-Guy et sa fille Johanne (François Bérubé); ses frères et sœurs: feu Simone (feu Joseph Robitaille), feu Jacques (feu Micheline Bolduc), feu Benoît (feu Fernande Talbot), Jeannine (feu Jules Thivierge), Florence (feu Lucien Vallières) et Jean-Claude (feu Lise Samson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture: feu Robert (feu Jeanne Godbout), feu Rita (feu Joseph Racine), feu Noël (feu Rose Plante) feu Roméo (feu Gertrude Vigneault), feu Jeanne-D'arc, feu Noëlla (feu Gédéon Lessard), feu Maurice (feu Rita Gagnon), feu Émilien, feu Yvette (feu Charles Deschamps), feu Irène (feu Raymond Leclerc), feu Mariette (Richard Guay), feu Lionel (Jeannette Rella), Yolande (John Mercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Ont été également très affectées par son départ, son amie d'enfance Georgette Groleau et sa meilleure amie Louisette Couture ainsi que toutes les personnes qu'elle a côtoyées durant les 10 dernières années à la Résidence Saint-Philippe de Neufchâtel. La famille adresse un merci tout spécial à Christiane pour tous les soins, l'attention et la complicité développée au fil du temps avec notre mère. Un merci tout spécial au personnel du niveau 300 du CHSLD Champlain des Montagnes, ou maman a reçu les meilleurs soins qui soit et toute l'attention dont elle avait besoin pour les derniers moments de sa vie. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société Alzheimer (région de Québec) au 305-1040 avenue Belvédère Québec, Qc G1S-3G3 ou sur le site web au societealzheimerdequebec.com