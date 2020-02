Sur les traces d'Alexis Lafrenière

RIMOUSKI | On est en fin de journée. Le panorama est magnifique le long de la Promenade de la mer. Le soleil se couche sur le Saint-Laurent, qui est recouvert d’une épaisse glace. C’est un régal pour les yeux. Un sentiment de bien-être vous envahit.

À moins de trois kilomètres de là, sur la 2e Rue Ouest, se trouve le Colisée Financière Sun Life, domicile de l’Océanic de Rimouski. C’est là que se produit, depuis trois ans, Alexis Lafrenière, premier espoir mondial du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Des moments grisants attendent le jeune homme au cours des prochains mois. En avril, la loterie du repêchage de la LNH déterminera l’équipe avec laquelle Lafrenière entreprendra sa carrière professionnelle.

Le 26 juin, il enfilera le chandail de cette formation devant ce qui devrait être une salle comble au Centre Bell. La scène devrait donner lieu à la plus grande ovation de l’année au domicile du Canadien.

Les partisans du Tricolore prient pour que Lafrenière endosse le chandail de leur équipe ce jour-là.

Verriez-vous ça ?

Heureux hasard

Mais Lafrenière a d’autres priorités à son agenda d’ici là. Il aimerait aider l’Océanic à remporter une quatrième coupe du Président en 25 ans d’histoire. Les études meublent aussi son emploi du temps.

Lafrenière se plaît à Rimouski. À l’âge de 3 ans, il portait déjà un chandail de l’Océanic au nom de Sidney Crosby que lui avaient acheté ses parents. Comme pour bien des jeunes de cette époque, Crosby est devenu son idole quand il s’est joint aux Penguins de Pittsburgh.

En 2017, le sort a permis que l’Océanic mette la main sur Lafrenière à la loterie du premier choix du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Alexis a donc fait ses bagages pour aller vivre à 567 kilomètres de Saint-Eustache, où il avait vécu avec ses parents et sa sœur aînée durant les 15 premières années de son existence.

Encadrement idéal

Il n’était pas le premier joueur de hockey à vivre ça. N’empêche que c’est jeune pour quitter le domicile familial. Les parents sont toujours inquiets de voir partir un de leurs rejetons à cet âge.

« J’étais un peu enfant », convient Lafrenière.

Mais il se retrouvait dans un environnement dont la réputation n’était plus à faire. Vincent Lecavalier, Brad Richards, Sidney Crosby, Michel Ouellet, Éric Bélanger, Frédérick Gauthier et plusieurs autres noms connus étaient passés à Rimouski avant lui.

L’Océanic est une organisation de première classe.

« Je ne pouvais pas demander mieux », continue Lafrenière.

« L’organisation est parmi les meilleures au Canada au niveau junior. Je suis dirigé par de bons entraîneurs et entouré de bons coéquipiers. J’ai grandi et gagné en maturité. Je me considère chanceux. »

Vie hors glace normale

Lafrenière est tout ce qu’il y a de plus simple. La grande attention dont il est l’objet semble le mettre mal à l’aise. On le sent un peu intimidé.

Ses connaissances disent qu’il parle peu. Il n’a rien d’un Alexandre Daigle. Personnellement, il me rappelle Pierre Turgeon au même âge.

Turgeon n’était pas bavard devant les calepins de notes et les caméras. Il est sorti de sa coquille au fil des années.

C’est normal, quand on y pense. On oublie que les joueurs de 18 ans doivent faire face à un univers d’adultes. Mais ça s’inscrit dans la nature de la carrière qu’il a choisie pour gagner sa croûte.

Lafrenière se questionne-t-il à cet égard ? Se dit-il qu’il ne mène pas une vie ordinaire ? Se demande-t-il «pourquoi lui» ?

« Je pense mener la vie normale d’un gars de 18 ans à l’extérieur de l’aréna », répond-il.

« Je sors avec mes amis. On s’organise des activités. Mais à l’aréna, c’est sérieux. Je me concentre sur ce que je dois faire. J’essaie de m’améliorer de jour en jour. »

Son royaume

C’est sur une patinoire qu’il est le plus heureux. Il a le sourire facile dans les entraînements. Il est comme Sidney Crosby au même âge. Celui que l’on surnommait le Kid pensait, mangeait et dormait hockey.

Lafrenière est pas mal comme ça. Lorsque son entraîneur, Serge Beausoleil, veut le punir, comme il le dit, il le somme de ne pas se présenter à l’aréna et de faire autre chose pour se changer les idées.

« Il aime jouer avec les rondelles, il a l’air d’avoir 4 ans dans ce temps-là , raconte-t-il.

Jeune homme humble

Le hockey fait partie de la vie de Lafrenière depuis aussi loin qu’il puisse se souvenir.

« Ça a toujours été ma passion. C’est la chose que j’aime faire le plus », indique-t-il.

« J’oublie tout ce qui se passe à l’extérieur. Je me concentre à devenir le meilleur joueur possible. »

Compte tenu de son jeune âge, Lafrenière a vite su qu’il pouvait aspirer à une carrière dans le hockey.

« En grandissant, tu vois que tu peux accomplir quelque chose avec ton talent », dit-il.

« Tu peux bâtir là-dessus, si tu y mets les efforts. Tu deviens sérieux en grandissant. Le hockey est ta priorité.

« Il y a des journées moins bonnes que d’autres, mais quand tu veux atteindre l’objectif que tu t’es fixé, la motivation reprend vite le dessus. »

Lafrenière est humble. Il n’est pas vantard pour deux sous. Il n’aime pas parler de lui pour une raison fort simple.

« Le hockey est un sport collectif », rappelle-t-il.

« Je ne suis pas seul sur la glace. Je fais partie d’une équipe. J’ai des coéquipiers et des entraîneurs qui m’aident. Je ne pense pas qu’ils reçoivent le mérite qui leur revient. C’est important de le mentionner.

« Ces gens font vraiment partie de ma vie. Ils m’aident beaucoup. »

Océanic pour toujours

Photo courtoisie, Famille Alexis Lafrenière

Lafrenière et tout le monde chez l’Océanic auront sans doute le cœur gros quand ils se quitteront au printemps. La jeune vedette ne reviendra probablement pas à l’automne. Il entamera sa carrière professionnelle à Detroit, à Los Angeles, au New Jersey, à Ottawa ou peut-être à Montréal, qui sait ?

Mais, comme chez tous les joueurs qui ont fait leur apprentissage au niveau junior à Rimouski, l’Océanic aura toujours une place dans son cœur.

Alexis Lafrenière dans son habitat naturel

Le Journal a rendu visite, cette semaine, à Alexis Lafrenière à Rimouski.

On l’a suivi à l’entraînement au Colisée Financière Sun Life. On a parlé aux gens qui gravitent autour de lui. On a discuté avec Alexandre Tanguay, lui-même un ancien porte-couleurs de l’Océanic qui a pris la relève de son grand-père (Maurice) à titre de copropriétaire de l’équipe.

On a rencontré son président, Éric Boucher, un personnage haut en couleur et fort sympathique qui gère les opérations de l’Océanic depuis sa fondation en 1995.

L’entraîneur-chef et directeur général, Serge Beausoleil, nous a tracé un portrait de Lafrenière, qu’il a appris à connaître sous toutes ses coutures depuis les trois années qu’il le dirige.

Louis Khalil et Nathalie Gauthier, chez qui Lafrenière réside depuis son arrivée à Rimouski, nous ont accueillis chez eux.

Zachary Massicotte et Cédric Paré nous ont parlé de leur jeune coéquipier.

Deux anciens du Canadien

C’est avec grand plaisir que l’on a renoué avec deux anciens de l’organisation du Canadien, en l’occurrence Donald Dufresne, qui occupe un poste d’entraîneur adjoint, et Stéphane Dubé, préparateur physique de l’équipe.

On a pu constater que les joueurs sont entre bonnes mains. L’équipe est dirigée de façon professionnelle.

Direction l’école

Photo Martin Chevalier

La séance d’entraînement est terminée. Alexis Lafrenière, tout comme ses coéquipiers, prend ensuite la direction de l’école.

À l’écoute

Photo Martin Chevalier

Les joueurs de l’Océanic écoutant attentivement les conseils de Serge Beausoleil durant une séance d’entraînement.

Rions ensemble !

Photo Martin Chevalier

L’entraîneur-chef Serge Beausoleil (assis sur la bande) et son adjoint Donald Dufresne, qui a fait partie de l’organisation du Canadien à titre de joueur et d’entraîneur adjoint avec son club-école, rigolent pendant un exercice.

Comme chez les pros

Photo Martin Chevalier

Des photos grandeur nature des joueurs, comme on en voit dans certains amphithéâtres de la LNH, sont exposées dans les corridors du Colisée. On aperçoit Alexis Lafrenière, flanqué à sa droite de Zachary Bolduc, la prochaine vedette de l’équipe, et d’Olivier Bourret.

On s’amuse aussi

Photo Martin Chevalier

Quand Alexis Lafrenière est sur la glace, c’est le temps des choses sérieuses. Mais il trouve aussi le temps de s’amuser.

Un gars simple

Photo Martin Chevalier

Tout le monde vous dira dans le vestiaire de l’Océanic qu’Alexis Lafrenière est un gars simple et un joueur d’équipe.

En discussion

Photo Martin Chevalier

Alexis Lafrenière discute avec son coéquipier Nicolas Guay. Originaire de Sherbrooke, ce dernier a été joueur invité aux camps d’entraînement des Devils du New Jersey, des Red Wings de Detroit et du Canadien au cours des trois dernières années.

Place à un autre entraînement

Photo Martin Chevalier

C’est le temps de se préparer pour une autre séance d’entraînement.

Le 10e de la Belle Province

Tout indique qu’Alexis Lafrenière deviendra le 10e joueur québécois à être choisi premier au premier rang du repêchage de la Ligue nationale.

Précisons que la formule était toutefois différente lors des deux premières éditions du repêchage universel. Le Canadien bénéficiait en effet des deux premiers choix québécois en 1968 et 1969.C’est ainsi qu’il repêcha le gardien Michel Plasse, des Rangers de Drummondville, et du joueur de centre Roger Bélisle, des Castors de Montréal-Nord, en 1968.

L’année suivante, le Tricolore sélectionna Réjean Houle et Marc Tardif, qui faisaient la pluie et le beau temps avec le Canadien junior, qui évoluait dans la Ligue de l’Ontario.

Première loterie

En 1970, le premier choix fit l’objet d’un premier tirage au sort entre les Sabres de Buffalo et les Canucks de Vancouver, qui devinrent les 13e et 14e équipes de la LNH cette année-là. Une roue de fortune fut utilisée pour déterminer le vainqueur.

L’exercice fut marqué par une controverse alors que les Canucks croyaient avoir été favorisés. Mais les gagnants étaient plutôt les Sabres, qui héritèrent du spectaculaire Gilbert Perreault. En 1971, le Canadien se prévalut du premier choix qu’il avait obtenu des Seals d’Oakland un an plus tôt pour repêcher Guy Lafleur.

Ont suivi Mario Lemieux en 1984, Pierre Turgeon en 1987, Alexandre Daigle en 1993, Vincent Lecavalier en 1998 et Marc-André Fleury en 2003.