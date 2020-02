BAFTA: une belle initiative

Les organisateurs de la 73e édition des British Academy Film Awards (BAFTA) ont souhaité faire leur part dans le mouvement du développement durable. Non seulement ils ont prévu un événement carbone neutre, mais ils ont acheminé à tous les invités un guide, rédigé par le London College of Fashion’s Centre for Sustainability (guide), pour s’habiller de façon écoresponsable. On y proposait des sites de revente, des boutiques de location et, pour celles qui désirent porter une nouvelle robe, des créateurs qui préconisent une approche durable.

Cependant, une seule invitée a adopté l’initiative. La duchesse de Cambridge a enfilé une robe blanche aux incrustations dorées d’Alexander McQueen qu’elle avait portée en septembre 2012, lors d’une soirée en Malaisie.

D’ici à ce que le mouvement prenne de l’ampleur, on se doit de souligner les précurseures. Keira Knightley, Cate Blanchett et Kirsten Dunst ont, par le passé, reporté fièrement certaines de leurs tenues, alors que Tiffany Haddish a été vue dans sa robe blanche Alexander McQueen à quatre reprises. Quant à Julia Roberts et Renée Zellweger, elles ont puisé, respectivement, dans les archives de Valentino et Jean Dessès.

À la veille des Oscars, il sera intéressant de voir si le rose et le noir s’imposeront autant qu’à la grand-messe du cinéma britannique. Parmi les électrons libres de la soirée, mentionnons Jodie Turner-Smith, radieuse dans une robe jaune Gucci, Alice Eve, remportant pour la tenue au plus joli mouvement gracieuseté de Ralph & Russo et Zoë Kravitz, dont les bijoux et la manucure corail égayaient sa robe Saint Laurent par Anthony Vaccarello.

Nuances de rose

De la robe plissée fuchsia Christian Dior haute couture de Charlize Theron à la robe rose pétale Miu Miu de Kaitlyn Dever, le nuancier y est passé.

Renée Zellweger poursuit son esthétique à la Judy vêtue d’une création Prada.

Scarlett Johansson a opté pour un corsage à la découpe ergonomique d’Atelier Versace, repéré dans plusieurs collections.

Ella Balinska a craqué pour le mélange maxi-cape et mini-robe florale de Giambattista Valli haute couture.

Sombre et sexy

Lily-Rose Depp a opté pour l’option « commando » (sans dessous) pour mettre en valeur ce duo combinaison et robe de chiffon signé Chanel.

Rooney Mara a exploré une approche plus douce du gothique-chic, vêtue d’une création Givenchy haute couture.

Daisy Ridley a répété pour une deuxième année le look corsetterie apparente, cette fois une robe des ateliers Oscar de la Renta.

Emilia Clarke et Naomie Harris partageaient un style en commun, la robe à fines bretelles décorées de cristaux et de franges, respectivement de Schiaparelli haute couture et de Michael Kors Collection

Électrons libres

Les précurseures

Keira Knightley portait Chanel à son mariage. Sans vergogne, elle a aussi enfilé cette tenue pour la soirée pré-BAFTA en 2008 et le gala Serious Fun à Londres en 2013.

Cate Blanchett trouvait dommage de ne porter cette création Armani Privé qu’une seule fois aux Golden Globes en 2014, donc elle a ressorti sa robe noire pour gravir les marches du Festival de Cannes en 2018.

Kirsten Dunst a conservé précieusement sa robe Christian Lacroix, la portant à la soirée Vanity Fair en 2004, puis à la soirée Chopard « Garden of Kalahari » en 2017.

Aux Oscars en 2001, Julia Roberts et Renée Zellweger ont toutes deux choisi des pièces vintage chez Valentino (1992) et Jean Dessès (1959).

Il faut applaudir l’audace de Tiffany Haddish, qui a enchaîné quatre événements vêtue de sa robe blanche Alexander McQueen, de la première de Girl’s Trip, à l’émission Saturday Night Live en passant par les MTV Movie & Tv Awards et culminant avec la remise d’un prix aux Oscars 2018.