BÉDARD, Georgette



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 3 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Georgette Bédard, épouse de feu monsieur Jean-Claude Tardif. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon Bédard et de feu madame Yvonne Bourbeau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillerade 10h à 12h40 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Grégoire de Montmorency. Madame Bédard laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claude et Daniel (Véronique Gauthier); sa sœur Jeannine (Gaston Moisan); son frère Michel (Claudette Tremblay); sa belle-sœur Pauline Bérubé (feu Paul Bédard); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Tardif: Yvon (Doris Lacasse), Micheline (King Archibald), Colette (Raynald Guèvremont) et Gaétan Lacroix (feu Claudette Tardif); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Elle était également la sœur de feu Claude Bédard et la belle-sœur de feu Paul-Henri Tardif (feu Mona Bouchard). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation des amis du Jeffery Hale, Saint Brigid's 2000-1270, ch. Ste-Foy, Québec G1S 2M4. Tel: 418 684-2260 https://amisdujhsb.ca/donner/