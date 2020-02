Bon engouement pour le premier week-end du Carnaval 2020

Les – 25 degrés ressentis hier, à Québec, n’ont pas eu raison des quelques milliers de visiteurs emmitouflés dans leur habit de neige qui ont bravé le froid pour profiter du premier week-end du Carnaval.

Expérience immersive sur les jeux vidéo, lancer de hache, tournoi de hockey bottine, glissade sur tube et gala de lutte hivernale, il y en avait pour tous les goûts en ce premier samedi de l’événement.

D’ailleurs, les carnavaleux sont arrivés de partout pour participer à cette deuxième édition de la nouvelle mouture du Carnaval.

« Cette année, on venait tester une petite partie de l’expérience. Jusqu’à présent on aime vraiment ça. L’an prochain, on viendra probablement voir le défilé pour l’expérience complète », raconte Cynthia Bélanger, qui a fait le chemin depuis la Beauce avec son conjoint Jérôme Vallières, leurs trois filles et leurs amies.

Le froid ignoré

« C’est notre première fois et on trouve le concept génial! », s’exclame de son côté Christina Roberge, qui est partie du Maine, aux États-Unis, avec son conjoint et son père pour visiter la Vieille capitale et son traditionnel Carnaval.

« Le froid ne nous gêne pas du tout, c’est parfait pour ce genre d’événement », ajoute-t-elle.

D’ailleurs, malgré le vent glacial qui fouettait les visages samedi, les lutteurs de la NSPW qui se donnaient en spectacle sur un ring extérieur ont assuré ne pas ressentir de frisson.

« Chaque combat dure dix minutes, mais avec l’adrénaline et l’excitation de la foule, on est presque confortable », constate Steve Boutet, qui portait un caleçon comme seul vêtement.

Des sites réaménagés

L’an dernier, la première édition de la nouvelle mouture du Carnaval, a permis aux organisateurs d’analyser les points positifs et négatifs pour améliorer le concept.

« Nos sites ont été réaménagés au complet. Par exemple, le Camp à Jos, à la Place George-V, permet une meilleure capacité d’accueil sur un terrain moins accidenté », observe Alexis Ferland, directeur de la programmation.

Les lieux plus accidentés, comme le parc de la francophonie, ont été transformés en site de glisse, notamment pour la Débarque Christie.

« Les gens sont intéressés à l’ensemble des activités, autant les nouvelles que celles qu’on a ramenées cette année. On a vraiment une belle réponse des visiteurs », assure-t-il.