Château Logue: Motoneige à Maniwaki

Les motoneigistes s’exposent à des moments agréables au Château Logue ! Sur place, un service attentionné, des chambres confortables et des mets savoureux.

Il y a un an, Mike McConnery et Louis-Arthur Branchaud ont acquis le Château Logue, à Maniwaki, au cœur de l’Outaouais. Adossé à une charmante rivière et situé près du bâtiment historique ayant appartenu à Charles Logue en 1887, un commerçant prospère de la ville, le Château Logue porte fièrement son nom. En activité depuis 20 ans, l’établissement avait besoin d’une cure de jeunesse de toutes ses installations. Depuis, il offre un confort urbain de même qu’un service attentionné entouré de convivialité. L’hiver, l’endroit convient notamment aux motoneigistes et quadistes qui apprécient la proximité des sentiers.

Photo courtoisie

DU CHOIX

Les chambres du Château Logue se détaillent en quatre catégories (Confort, Suite Junior, Suite Deluxe et Prestige) toutes rénovées. Les jolies chambres calmes et confortables sont décorées avec goût et sont toutes dotées d’une salle de bain privée. Plusieurs offrent une vue sur la charmante rivière à l’arrière. Certaines disposent de deux lits (doubles ou grands lits), d’un grand lit ou d’un très grand lit. Le coin salon avec divan--lit convient aux familles pour accueillir--- deux personnes supplémentaires. Chaque chambre possède un miniréfrigérateur et une machine à café. Selon la catégorie, la plupart accèdent à un bureau de travail et certaines, à un bain à remous, un foyer, un coin salon et un balcon privé. Du choix, il y en a !

Photo courtoisie

QUE DU PLAISIR

Les motoneigistes et quadistes sont choyés au Château Logue par les deux sentiers balisés tout à côté. Certains sportifs arrivent et partent sur leur bolide, leur petit bagage à l’arrière. D’autres arrivent en camionnette avec leur remorque puis descendent leur bolide pour partir sur les sentiers. Après leur journée, ils relaxent à la piscine creusée intérieure et au spa. Plus tard, ils se régalent au restaurant Le V.I.P. proposant des mets goûteux, évoluant au fil des jours, concoctés à partir de produits locaux. Au déjeuner, on a le choix (œufs, pommes de terre, cretons, fèves au lard, fruits frais, rôties, crêpes, etc.) pour bien commencer la journée sur les sentiers.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 125 $. Pour déjeuner, on applique le coupon de 16 $ de rabais au restaurant.

SERVICES: Stationnement pour remorque. Les personnes à mobilité réduite accèdent--- aux chambres grâce à l’ascenseur (une est adaptée avec des barres d’appui à la salle de bain). Possibilité d’organiser--- un anniversaire à la salle de réception avec traiteur ($).

ACTIVITÉS SUR PLACE: En soirée, les invités bavardent autour du feu à l’extérieur.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: Patinoire, ski de fond, glissade et raquette sur le site du club de golf Aux 3 Clochers.

COORDONNÉES:

Château Logue

12, rue Comeau

Maniwaki (Québec)

J9E 2R8

Téléphone : 1 877 474-4848

chateaulogue.com