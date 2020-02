Chaussons pommes-framboises

Vous êtes à 5 ingrédients de retrouver votre cœur d’enfant.

Des desserts pour retomber en enfance

Les chaussons Pillsbury avec plein de glaçage, c’est la première recette que j’ai appris à « cuisiner ». C’était pas compliqué à faire, mais ça me rendait si fière ! Et aujourd’hui encore, chaque fois que je déguste un chausson, je fonds de bonheur. Les desserts ont ce pouvoir de nous replonger dans nos souvenirs. En voici trois qui plairont autant à vos papilles d’adulte qu’à votre cœur d’enfant !

Ingrédients

2 pommes (voir note)

½ tasse de tartinade aux framboises sans sucre ajouté

1 œuf

1 boule de 450 g de pâte à pizza du commerce

Farine tout usage (pour la surface de travail)

GLAÇAGE (facultatif)

½ tasse de sucre à glacer

1 c. à soupe d’eau

Préparation

Photo courtoisie, Maude Chauvin

Préchauffer le four à 450 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable). Sans les peler, couper les pommes en dés et les déposer dans un bol moyen. Ajouter la tartinade et bien mélanger. Dans un petit bol, à l’aide d’une fourchette, fouetter légèrement l’œuf. Déposer la pâte à pizza sur une surface de travail propre et farinée. Couper en 8 parts égales. Au besoin, fariner les mains pour manipuler la pâte. Avec les mains, étirer doucement une part de pâte et former un disque d’environ 4 po de diamètre. Déposer environ ¼ tasse de la préparation de pommes au centre du disque. Replier la pâte sur les pommes et former un chausson en demi-lune. À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner la jonction du chausson avec l’œuf et presser avec les doigts pour bien sceller la pâte. Répéter l’opération pour obtenir 8 chaussons. Déposer les chaussons sur la plaque de cuisson et badigeonner d’œuf. Cuire au four de 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Pendant ce temps, si désiré, mélanger les ingrédients du glaçage. Laisser les chaussons tiédir, puis garnir d’un filet de glaçage. Laisser figer 2 minutes et servir.

Se conservent 3 jours au réfrigérateur et ne se congèlent pas. Réchauffer 20 secondes au four à micro-ondes avant de servir.

Note

Toutes les variétés de pommes sont bonnes pour cette recette. Les cortlands, spartans, lobos et empires garderont leur forme, tandis que les mcIntosh et les paulareds donneront une garniture plus compotée. À vous de choisir !

Valeurs nutritives