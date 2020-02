Chris Pronger honoré à St. Louis

Les Blues de St. Louis ont annoncé qu’ils allaient retirer le chandail numéro 44 du défenseur Chris Pronger dans les hauteurs de l'Enterprise Center lors de la saison 2020-2021.

La date exacte de la cérémonie n’a toutefois pas été révélée.

C’est un ancien coéquipier de Pronger, Al MacInnis, qui lui a annoncé la nouvelle lors d’un événement tenu pour les détenteurs de billets de saison. Le chandail de Pronger ira rejoindre celui de sept autres anciens joueurs des Blues, dont ceux de MacInnis et Brett Hull.

En neuf saisons avec la formation du Missouri, Pronger a récolté 356 points en 598 matchs, en plus d’écoper de 931 minutes de pénalité. Il faisait entre autres partie de l’équipe qui a remporté le trophée des Présidents, remis à la meilleure formation de la LNH en saison régulière, lors de la saison 1999-2000. Cette même année, il avait obtenu les trophées Norris et Hart, grâce à 62 points en 79 matchs. Il devenait ainsi le second joueur à sa position à remporter les deux honneurs lors d’une même saison, après Bobby Orr.

Le défenseur avait été acquis des Whalers de Hartford en juillet 1995. En retour, les Blues avaient envoyé Brendan Shanahan à la formation du Connecticut. St. Louis s’est départi des services de Pronger en août 2005, envoyant le patineur à Edmonton.