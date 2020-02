Christa Deguchi en or au Grand Chelem de Paris

La judoka canadienne Christa Deguchi (57 kg) s’est imposée à nouveau au Grand Chelem de Paris, samedi, en raflant la médaille d’or. La championne du monde a remporté ses cinq combats pour consolider son premier rang au classement mondial.

«Je voulais prouver que les Championnats du monde n’avaient pas été un miracle, a affirmé la judoka qui avait été battue à son premier combat lors du dernier Masters, à Qingdao en Chine. Je voulais me prouver que je pouvais en faire plus. Je crois que je peux aller plus loin et me concentrer sur une participation aux Jeux olympiques.»

En ronde ultime, la Canadienne de 24 ans a vaincu Sumiya Dorjsuren, de la Mongolie, par waza-ari.

Combattant aussi dans cette catégorie, l’Ontarienne Jessica Klimkait était la deuxième tête de série. Elle a été battue, dans le dernier duel du groupe C, par Dorjsuren. Après une défaite au repêchage, elle a terminé en septième place avec une fiche de 2-2.

Par ailleurs, la Montréalaise Catherine Beauchemin-Pinard a conclu sa journée au cinquième rang chez les moins de 63 kg.

Chez les hommes, les routes d’Antoine Bouchard (73 kg), d’Arthur Margelidon (73 kg) et de Jacob Valois (66 kg) se sont arrêtées en ronde préliminaire.

Plusieurs autres Canadiens seront en action dimanche à Paris, dont le médaillé olympique québécois Antoine Valois-Fortier (81 kg).