De belles innovations pour votre véhicule marin

Il existe sur le marché une foule de produits destinés à bien équiper votre embarcation et les accessoires qui l’accompagnent. Je vous présente aujourd’hui du matériel marin qui se démarque par le biais de ses caractéristiques pratiques et utilitaires. Si votre concessionnaire ne les a pas en stock, il peut les commander pour vous via des distributeurs tels LandnSea, PaynesMarine, Fishntech, DDR Plein Air, etc.

Échelle pratique

Il n’est pas toujours facile de monter à bord d’une embarcation qui est assise sur sa remorque. La firme Quality Mark présente le Bow Step. Il s’agit d’un accessoire qui permet aux usagers de monter et de descendre rapidement de façon sécuritaire de leur coque. Que vous soyez dans la rampe de mise à l’eau ou dans votre entrée de garage, vous apprécierez cette échelle qui s’installe à l’avant de la remorque sur la portion droite ou arquée, sur le côté de votre choix. Le Bow Step est offert en version avec trois ou quatre marches larges et antidérapantes. L’échelle très robuste se replie à l’horizontale pour prendre moins d’espace quand vous ne l’utilisez pas.

Un bon support

L’utilisation d’une toile de bateau ou de ponton est importante pour protéger votre investissement contre les rayons UV, la pluie, etc. Les nouveaux poteaux de toile Pop-A-Pole se distinguent avec leur base à ressort articulé et leur ajustement en longueur facile à ajuster. Ils sont fabriqués d’aluminium résistant à la corrosion. Leur pied surdimensionné reste bien en place sur les planchers en PVC et ne les endommage pas. Grâce à la pression occasionnée par leur ressort, on peut les positionner en angle à des endroits ayant une configuration irrégulière. Ce qui me plaît de ces grandes tiges innovatrices, c’est qu’en les compressant sur elles-mêmes, elles empêcheront la formation de poche d’eau sur la toile et assureront une bonne tenue lors du remorquage.

Fort pratique

Quand vient le temps de remplir le réservoir à essence de son embarcation avec des contenants de plastique de 5 gallons, il y a fort à parier que le manieur occasionne un certain dégât en renversant une petite quantité de carburant à côté du récipient conçu à cette fin ou dû à un trop-plein. Certains problèmes s’ensuivront, comme des émanations d’odeur, des décolorations, etc. La firme PocketPump fabrique des pompes de transfert portatives pour tous vos besoins. Cette dernière vient de lancer sur le marché le PocketPump Flex (PPF-076). Il suffit de l’installer sur un contenant à essence de 5 gallons et de se servir du pistolet de distribution alimenté par quatre piles AA pour remplir votre réservoir proprement, comme à la station-service.

Bien équipé

L’ensemble de départ pour kayakiste #111 de Scotty sera fort apprécié des pêcheurs. Il comprend le support à canne 282 pour le lancer lourd et le lancer léger avec la base, l’adaptateur 438 à tête d’engrenage, la glissière de rail à profil bas pour une installation simplifiée, le porte-verre 311 qui soutient également votre café, votre cannette ou autres, l’attache 136 pour pagaie et filet ainsi que le plateau utilitaire 455 pour apprêter les appâts ou pour soutenir différents menus accessoires.

Tout en lumière

Les barres lumineuses Super bright LED flex strip lights with track (LED-33271-DP) vous permettront d’y voir vraiment plus clair. Elles peuvent être utilisées à titre de lumière de courtoisie ou pour illuminer vos divers compartiments. Ces lumières à D.E.L., totalement étanches, sont dotées d’une base à profil bas facile à visser et d’une bande adhésive 3M. Elles sont offertes en trois tailles, soit 4, 6 et 12 pouces, et en quatre couleurs attrayantes (blanc, bleu, vert et rouge).

Bien aligné

Il est fort désagréable de voir le moteur de son embarcation tanguer de gauche à droite lorsqu’on la remorque. Il suffit de positionner le nouveau 4” Steer stop outboard hydraulic steering lock (SS-3-DP) de chaque côté du cylindre hydraulique de conduite pour maintenir votre hors-bord bien droit et prévenir certains bris au support. Une corde reliant les deux unités facilite le retrait et évite de les séparer et de les égarer. Sa nouvelle poigne incorporée dans le design diminue, elle aussi, considérablement les efforts pour les retirer.

Protection

La gaine à fermeture éclair de Th Marine (ZRS-1-DP) protégera vos câbles et vos boyaux efficacement et avec style. Sa fabrication en tissu résistant Sunbrella lui permettra de vaincre les éléments, de perdurer, et ce, sans pâlir. La gaine s’installe et se retire aisément au besoin. Des attaches à glissière cousues dans les poches sécurisent le tout aux embouts. Il y a deux modèles disponibles mesurant respectivement 28 et 48 pouces.

Tout en douceur

La plupart des moteurs électriques frontaux n’ont pas de système de remontée assistée. Le pêcheur doit donc appliquer une certaine force lorsqu’il souhaite le remonter sur son support ou le mettre à l’eau. Le G-Force Equalizer trolling motor lift assist system de TH Marine (GFEQ-MG-BU-DP) pourrait vous simplifier la tâche et réduire considérablement les efforts à déployer. Il s’agit de deux cylindres à l’air qui peuvent être ajoutés de chaque côté de la base Gator Mount des moteurs électriques Motor Guide. L’installation se fait facilement. Un gabarit pour le perçage est inclus ainsi que tous les vis et écrous de grade marin. Il est offert en noir, en rouge et en bleu.

