Huawei abreuvée d’argent public

Ottawa a versé plus de 8,4 millions $ à des chercheurs liés à la firme Huawei, accusée de vouloir se servir de son futur réseau 5G pour obtenir de l’information pour le gouvernement chinois.

« Ça nous met le bras dans le tordeur. Après, on va se sentir obligé de travailler avec eux. Ce n’est pas génial. On ne sait pas si ça va être sécuritaire », a déploré Éric Parent, spécialiste en sécurité informatique et président d’EVA-Technologies.« Si la propriété intellectuelle reste ici, ça va, mais si elle va au siège social de Huawei en Chine, c’est inadmissible », a dit le PDG de StreamScan, Karim Ganame.

Projets de recherche

De 2010 à 2019, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a octroyé plus de 8,4 millions $ à des chercheurs québécois qui ont Huawei comme partenaire.

Chaires de recherches, logiciel, réseau 5G, fibre optique... l’organisme fédéral a financé à coup de millions l’Université McGill (3,6 millions $), l’Université Laval (2,3 millions $), Polytechnique Montréal (1,9 million $), pour des projets liés à Huawei.

« Nous sommes conscients que ces travaux peuvent soulever des questions », a répondu la porte-parole de l’Université McGill, Cynthia Lee, quand on lui a demandé si elle estimait qu’il y avait des risques sécuritaires.

À Polytechnique Montréal, Annie Touchette, aux communications, a dit que l’institution tient compte « de la position des agences de sécurité et du gouvernement canadien en ce qui concerne [ses] partenariats ».

« L’ensemble des projets de recherche, incluant ceux en partenariat, à l’Université Laval, sont encadrés par des normes strictes », a souligné son relationniste Simon La Terreur.

Et les GAFA

Pour sa part, le directeur général de l’Institut de la confiance dans les organisations (ICO), Donald Riendeau, a refusé de lancer la pierre à Huawei.

« Nos organismes gouvernementaux n’hésitent pas à subventionner Apple, Samsung, Google, Facebook, etc. qui ont pourtant toutes été condamnées plusieurs fois pour diverses infractions, dont celle de collusion. Alors, pourquoi traiter différemment Huawei ? » s’est-il demandé.

Jointe par Le Journal, la représentante en chef au Québec de Huawei, Sabrina Chartrand, a indiqué que l’entreprise respecte les lois.

« Nous avons travaillé de façon transparente avec le gouvernement depuis plus de 12 ans et nous sommes tenus de suivre le droit canadien et l’avons toujours fait sans aucune question », a-t-elle conclu.