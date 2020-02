L’appel de la retraite oblige les Québécois à revoir leurs priorités

D’ici les prochaines années, plus d’un million de Québécois prendront leur retraite. Plusieurs quitteront aisément le marché du travail grâce à un régime d’épargne collectif et des épargnes dans un REER. Mais la grande majorité des travailleurs, qui n’ont pas ce type de régime, devront planifier leurs avoirs très tôt dans leur vie pour éviter une retraite financièrement difficile.

« Il y a un vrai engouement des Québécois, un peu à la dernière minute toutefois, pour prendre en main leur retraite. Cela est positif, dans la mesure où ils devront maintenant envisager de vivre avec leurs économies au moins 20 ans de plus après leur retrait du marché du travail », souligne Fabien Major, planificateur financier et coauteur du livre Spécial retraite : 99 truc$ pour s’enrichir.

Selon Retraite Québec, en 2017, un Québécois de 65 ans pouvait espérer atteindre 85 ans, et une Québécoise, 88 ans.

Livre pratique

Afin de mieux outiller les Québécois à cette nouvelle réalité, Les Éditions du Journal viennent de publier un livre qui est incontournable pour ceux qui souhaitent préparer leurs finances en conséquence.

En décortiquant de nombreux cas de figure, les sept experts coauteurs, comme Fabien Major, offrent des conseils sur les différentes étapes à suivre pour s’assurer une retraite dorée et une fin de vie confortable.

« Nous souhaitons expliquer aux futurs retraités comment survivre à leurs avoirs. Leur donner les moyens d’évaluer si retarder le moment de sa retraite est financièrement avantageux, si un retour au travail à temps partiel est souhaitable, et si transformer les rêves de plages et de cocotiers en réalité est possible », explique l’éditrice du livre, Mylène Des Cheneaux,

Épargne pour la retraite

Heureusement, les Québécois ont retrouvé récemment le chemin de l’épargne. Le taux d’épargne des Québécois atteint maintenant 6,2 %, un niveau qui ne s’était pas vu depuis 1996, il y a près d’un quart de siècle.

Les gens comprennent mieux le concept des régimes d’épargne-retraite (REER) et du CELI. Mais ce taux d’épargne peut facilement fléchir si les revenus baissent et les dépenses montent en flèche.

Dettes à la retraite

Une situation financière fragile peut créer beaucoup de problèmes à la retraite. Aujourd’hui, la proportion des familles de personnes âgées (65 ans et plus) ayant une dette est passée de 27 % en 1999 à 42 % en 2016. En 1999, la dette médiane était de 9000 $ et elle a grimpé à 25 000 $ en 2016 (en dollars constants de 2016). Plusieurs retraités ont encore une dette hypothécaire. Et la situation ne s’est pas améliorée au cours des dernières années.

« Ce qui m’inquiète, c’est la proportion des dossiers d’insolvabilité des 65 ans et plus qui a bondi de 10,5 % en 2015 à 13,1 % en 2018, et qui dépasse toutes les autres catégories d’âge », souligne Emmanuelle Gril, également coauteure du livre Spécial retraite : 99 truc$ pour s’enrichir et chroniqueuse du Journal.

« En contribuant à ce livre, je souhaite donner des moyens aux gens de mieux gérer leurs avoirs avant la retraite, mais aussi pendant la retraite », conclut Emmanuelle Gril.

Bye bye boss

Les idées préconçues sur la retraite ont la vie dure. Et la publication de ce livre collectif de sept spécialistes tombe à point pour outiller les jeunes adultes et les personnes plus âgées à planifier tous les aspects financiers de la retraite.

Qui n’a pas souhaité dire fièrement le fameux « Bye Bye Boss » tout en ayant les moyens d’en profiter sans trop de préoccupations financières ?

5 mythes sur la retraite

La vie de retraité coûtera moins cher.

Il me suffit d’avoir des placements prudents.

Mes économies doivent durer 20 ou 25 ans.

Ma maison est mon fonds de pension.

Je déciderai du moment de ma retraite.

Extraits

« Trop de Québécois recourent encore à la pensée magique pour prévoir leur retraite. D’ailleurs, à peine plus de la moitié d’entre eux ont déjà calculé les montants dont ils auront besoin pour avoir un revenu raisonnable à cette étape de leur vie. »

« Certains baby-boomers ne l’ont pas eu facile non plus, mais ils ont peut-être été renfloués à temps en vendant leur maison dans un marché haussier. »

« On entend souvent dire que pour vivre confortablement à la retraite, il faut prévoir un revenu équivalent à 70 % de ce qu’on gagnait durant sa vie active. Est-ce un mythe ou une réalité ? »

