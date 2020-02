Laurent Dubreuil se reprend à Calgary

Le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil a réussi à faire oublier sa contre-performance de vendredi au 500 m en signant «un de ses meilleurs 1000 m à vie», samedi, à la Coupe du monde de Calgary.

Le Lévisien a terminé l’épreuve au 6e rang avec un temps de 1 min 7,328 s, le plus rapide de sa carrière.

Le Russe Pavel Kulizhnikov est monté sur la plus haute marche du podium grâce à un chronomètre de 1 min 6,497 s. Les Néerlandais Thomas Krol (1 min 7,017 s) et Kjeld Nuis (1 min 7,019) ont obtenu l’argent et le bronze.

«Je n’ai pas eu la course que je voulais au 500 m vendredi. Je savais que j’avais de bonnes jambes et que je pouvais faire mieux. J’ai tout donné sur la glace et je suis vraiment satisfait de ma journée», a expliqué le Québécois, qui a décroché l’argent au 1000 m, la semaine passée, aux Championnats des quatre continents.

Cette 6e place arrive à un moment opportun, à seulement une semaine des Championnats du monde. Davantage connu pour ses aptitudes au 500 m, où il a gagné la totalité de ses huit médailles individuelles, Dubreuil espère être en mesure de se démarquer sur les deux distances à Salt Lake City.

«Ces temps-ci, je trouve ça plus facile d’exécuter au 1000 m et d'y faire de bonnes courses, mais j’ai plus de chances de bien me classer au 500 m. Je vais me concentrer sur une course à la fois et je vais arriver en confiance aux mondiaux.»