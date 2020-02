Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Tommy Lafrenière, un talent venu de l’Ouest

Tommy Lafrenière est arrivé comme un cadeau de Noël avant le temps pour les Sélects du Nord cette année.

Ayant déménagé dans l’Ouest canadien alors qu’il n’avait que quelques mois seulement, Lafrenière est revenu au Québec, cette année, avec sa famille et l’impact du jeune hockeyeur s’est immédiatement fait sentir avec sa nouvelle équipe. Lafrenière avait neuf mois quand ses parents, des passionnés de ski, ont déménagé dans la région de Whistler en Colombie-Britannique. Malgré tout, c’est le hockey qui l’a intéressé.

Photo Martin Alarie

Dès son retour au Québec, les Sélects du Nord ont su qu’ils avaient fait une belle acquisition.

«Ses parents sont arrivés en août dernier, mais lui était venu lors de la semaine de relâche de l’an dernier. On l’avait évalué pendant une semaine et on a vraiment "flashé" dessus. C’est un joueur tellement habile», mentionne son entraîneur, Marc St-Aubin.

Lafrenière mène jusqu’ici la colonne des pointeurs de son équipe avec une récolte de 32 points en 21 matchs depuis le début de la saison, soit 19 de plus que trois de ses coéquipiers, au deuxième rang.

Photo Martin Alarie

«C’est un passionné de hockey, lance l’entraîneur Marc St-Aubin. Dans les entraînements, il est toujours le premier dans la file. Il a toujours le sourire. Du hockey, il en mange et c’est un jeune qui travaille tout le temps.»

Des mains de soie

Les défenseurs adverses n’ont qu’à bien se tenir quand ils voient Tommy Lafrenière s’amener à un contre un devant eux, prévient aussi l’entraîneur.

«Il a d’excellentes mains qui lui permettent de se débarrasser d’un adversaire facilement avec une belle feinte. Il est capable de déculotter un défenseur. C’est un joueur électrisant», ajoute-t-il.

Tommy Lafrenière #30

Photo Martin Alarie

Équipe : Sélects du Nord

: Sélects du Nord Position : Centre

: Centre Taille : 5 pi 4 po

: 5 pi 4 po Poids : 100 lb

: 100 lb Joueur préféré : Brendan Gallagher

: Brendan Gallagher Équipe préférée: Canadien de Montréal

21 PJ | 16 B | 16 P | 32 PTS

Absent du tournoi