Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Zachary Morin, une force de la nature

Zachary Morin aurait pu disputer une dernière année au niveau pee-wee, mais «il aurait perdu son temps», explique celui qui le dirige chez les Conquérants des Basses-Laurentides bantam AAA relève cette année, Philippe Dagenais.

Car l’attaquant de 12 ans a été surclassé, en début de saison, lorsqu'il a été jugé que, du haut de ses 5 pi 10 po et demi et 148 lb, il aurait été un homme parmi des enfants au niveau pee-wee.

Et force est d’admettre que ce fut la bonne décision.

Photo Pierre-Paul Poulin

Face à des joueurs plus vieux, Morin tire tout de même fort bien son épingle du jeu. Au moment d’écrire ces lignes, le joueur de centre venait au deuxième rang des pointeurs du circuit avec 41 points en 20 matchs.

«Il a déjà la force physique d’un joueur midget, raconte l’entraîneur Dagenais. Les gens qui viennent voir les matchs et qui ne le connaissent pas ont de la difficulté à croire qu’il n’a que 12 ans.»

L’entraîneur, qui avait passé les cinq dernières années comme entraîneur au niveau midget AAA à Calgary, n’en croyait d’ailleurs pas ses yeux quand il a été présenté à Morin, pour la première fois, en début de saison.

Photo Pierre-Paul Poulin

«Il avait manqué la première pratique alors, quand on me l’a présenté dans le corridor, ma première réaction a été de me dire que c’était un joueur midget!»

Talentueux

Mais bon, le jeune Morin n’est pas seulement un joueur au physique imposant, il est aussi doté de qualités qui font de lui un joueur dominant.

«C’est un joueur extrêmement explosif. Il a tous les outils dans son coffre pour devenir un excellent joueur de hockey. Il a une bonne vision du jeu, un bon coup de patin et un bon lancer. Il est à sa place au niveau bantam AAA relève.»

Zachary Morin #56

Photo Pierre-Paul Poulin

Équipe : Conquérants des Basses-Laurentides (bantam AAA relève)

: Conquérants des Basses-Laurentides (bantam AAA relève) Position : Centre

: Centre Taille : 5 pi 10 po et demi

: 5 pi 10 po et demi Poids : 148 lb

: 148 lb Joueur préféré : Kaapo Kakko

: Kaapo Kakko Équipe préférée: Canadien de Montréal

20 PJ | 27 B | 14 P | 41 PTS

