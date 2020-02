Aujourd’hui et demain, dimanche, dans les rues du Vieux-Lévis, de même que les 15 et 16 février, au Centre de plein air de Lévis, c’est la grande fête hivernale Attache ta tuque qui mettra à l’honneur les commerçants locaux et les plaisirs de l’hiver.

Pour le premier week-end, Attache ta tuque se déroulera sur la rue Saint-Louis, la côte du Passage et l’avenue Bégin, de 9 h à 16 h, avec son carrousel, ses manèges, sa fermette, initiation à la planche à neige, hockey bottine, etc. Bonhomme Carnaval y passera faire un tour aujourd’hui à midi et demain à 10 h. Le Centre de plein air de Lévis sera au cœur de l’action l’autre week-end, de 9 h à 16 h, avec la glissade gratuite ainsi que des activités d’initiation au snowskate et différentes démonstrations.

Renseignements : ville.levis.qc.ca .

Nouvelle mouture

Photo courtoisie

Une vingtaine de commerçants du Vieux-Lévis prendront part à l’événement Attache ta tuque au cours des deux prochaines fins de semaine. L’événement festif vous permettra de découvrir ou de redécouvrir ce secteur historique de la ville tout en profitant des nombreuses attractions gratuites. Sur la photo, de gauche à droite, les principaux partenaires de Lévis Attache ta tuque : Pascal--- Brulotte, directeur du Patro de Lévis ; Karine Lavertu, conseillère municipale ; Michel Gagné, président du CA du Centre de plein air de Lévis ; Serge Côté, conseiller muni-cipal ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis ; Jade-Éva Côté-Rouillard, de J-EM Événements ; Steve Dorval, Brigitte Duchesneau et Amélie Landry, conseillers municipaux, Ville de Lévis.

Partenaires

Photo courtoisie

Le Centre de plein air de Lévis, le Patro de Lévis, Dessercom, Paquet et fils ainsi que les dépanneurs ICI seront les partenaires du 2e week-end de Lévis, attache ta tuque, les 15 et 16 février. En plus des glissades qui seront gratuites, vous pourrez y faire du ski ou de la planche à tarifs réduits. Sur la photo, de gauche à droite : Nicolas Bolduc, directeur général, et Michel Paquet, tous deux de Paquet et fils, ainsi que Michel Gagné, président du Centre de plein air de Lévis.

104 ans

Photo courtoisie

Lucien Poulin (photo) de Sainte-Marie-de-Beauce, autrefois de Saint-Alfred, a célébré le 7 janvier dernier son 104e anniversaire de naissance. Le plus que centenaire et son épouse Rita, qui, elle, aura 98 ans en mai 2020, ont reçu la visite de leurs nombreux enfants au CHSLD Champlain-de-l’Assomption, à Saint-Georges de Beauce, pour souligner ce moment mémorable. La rencontre a été pimentée par le rappel de nombreux souvenirs et fut une réussite.

Réno-Jouets

Photo courtoisie

Geneviève Guilbault (photo), députée de Louis-Hébert--- (CAQ), vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, a accepté la présidence d’honneur du 15e souper-bénéfice de la Fondation Réno-Jouets qui se tiendra le mercredi 22 avril à l’hôtel Plaza Québec.

Renseignements : (onglet Souper 2020) fondationreno-jouets.ca/ .

Anniversaires

Photo courtoisie

Serge Poulin (photo) retraité du Musée de la civilisation à Québec... Catherine--- Roberge, ex-judoka québécoise, 38 ans... Manuel Osborne--Paradis, ex-skieur canadien de la Coupe du monde, 36 ans... Kirk Muller---, joueur de hockey (1984-2003) avec le Canadien de 1991 à 1995 et entraîneur associé avec Montréal, 54 ans... John Grisham, auteur américain de romans à succès, 65 ans... Jean Provencher, historien québécois, 77 ans... Nick Nolte, acteur américain de cinéma, 79 ans... John Williams, chef d’orchestre et compositeur américain, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 février 2019. Robert Ryman (photo), 88 ans, peintre américain... 2017. Peter Mansfield, 83 ans, physicien britannique, prix Nobel de médecine (2003)... 2016. Violette Verdy, 82 ans, danseuse, chorégraphe et ancienne directrice du ballet de l’Opéra de Paris---... 2015. Gilles Rhéaume, 63 ans, militant nationaliste québécois et ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal... 2014. Claude Desjardins, 73 ans, restaurateur de Québec (Beaugarte, Pied de la Tour, Fabrique du Smoke Meat)... 2013. James De Preist, 76 ans, chef de l’Orchestre symphonique de Québec de 1976 à 1983... 2012. Philip Bruns, 80 ans, acteur américain dans plusieurs séries (MASH, Seinfeld)... 2011. Joseph Belzile, 96 ans, ex-chef du service des incendies de Rimouski... 2010. Me Jacques Villeneuve, 67 ans, juriste de Caïn Lamarre, Casgrain Wells... 2007. Anna Nicole Smith, 39 ans, ex-mannequin et actrice,

Playmate de l’année en 1993.