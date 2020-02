L’humoriste Matthieu Pepper se fait traiter «de gros» en plein spectacle

L’humoriste Matthieu Pepper a partagé sur sa page Facebook, jeudi, un long plaidoyer contre la grossophobie après avoir été traité «de gros» à répétition pendant un de ses spectacles.

Bien qu’il assume pleinement qu’il est «un p’tit gros», l’humoriste n’a pas toléré qu’une spectatrice lui crie, à plusieurs reprises, des remarques sur le fait qu’il était «gros».

«1 fois, 2 fois, 3 fois et là je me tanne. Je me tanne de juste entendre quelqu'un me traiter de gros comme si c'était normal et acceptable», écrit-il dans la publication Facebook.

Matthieu Pepper poursuit en expliquant que lorsque des situations similaires surviennent lors de ses spectacles, il tente généralement d’éviter le malaise en utilisant le rire.

Mais ces commentaires lancés lors du spectacle de mercredi dernier étaient de trop.

«Hier, je ne voulais pas "continuer le show comme si de rien n'était", ça ne me tentait pas d'éviter le malaise. Je voulais que chaque personne dans la salle ressente le froid, je voulais que tout le monde entende que cette fille-là m'insultait gratuitement», raconte-t-il.

«Je lui ai expliqué que ça ne se faisait pas, je l'ai brassée avec quelques blagues un peu plus sec et j'ai terminé mon show», précise-t-il.

L’humoriste termine son message sur une note positive. «Je veux juste qu'on prenne soin des gens. Soyons fins», demande-t-il.

Il encourage également les personnes vivant avec un surpoids à ne pas se laisser dénigrer par des commentaires de ce genre.