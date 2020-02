Course aux séries : une soirée profitable au Tricolore

Rivaux directs du Canadien de Montréal pour l’obtention d’une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, les Islanders de New York, les Blue Jackets de Columbus et les Panthers de la Floride ont tous subi la défaite samedi soir.

Les Islanders se sont butés au Lightning de Tampa Bay, qui l’a emporté 3 à 1, en Floride. Auteur de 17 arrêts, le gardien Andrei Vasilevskiy a obtenu un point dans un 18e match consécutif.

AFP

Sur le plan offensif, c’est Carter Verhaeghe qui a inscrit le but gagnant au début de la troisième période. Brayden Point et Steven Stamkos ont aussi secoué les cordages pour le Ligthning, qui est invaincu à ses six dernières sorties.

Pendant ce temps, à Columbus, les Blue Jackets ont laissé filer une avance de 1 à 0 en fin de match pour finalement s’incliner 2 à 1 devant l’Avalanche du Colorado.

En effet, Nazem Kadri a nivelé la marque dans la 12e minute de jeu du troisième vingt. Nathan MacKinnon a dénoué l’impasse quatre minutes plus tard.

Au cours de la deuxième période, Seth Jones avait donné l’avance à l’équipe locale en avantage numérique.

Philipp Grubauer s’est illustré devant la cage des visiteurs en bloquant 31 tirs.

À Sunrise, le retour au jeu d’Alexander Barkov n’a pas été suffisant pour permettre aux Panthers de la Floride de surprendre les Penguins de Pittsburgh. Ces derniers l’ont emporté 3 à 2.

C’est Sidney Crosby qui a inscrit le but victorieux, en deuxième période, lors d’un jeu de puissance. Kristopher Letang et Teddy Blueger ont aussi secoué les cordages pour les Penguins.

AFP

Les Flyers dominants

À Washington, les Flyers de Philadelphie ont consolidé leur place de deuxième équipe repêchée dans l’Est en écrasant les Capitals de Washington par la marque de 7 à 2.

Sean Couturier a touché la cible à deux reprises pour les visiteurs. Michael Raffl, James van Riemsdyk, Nicolas Aubé-Kubel, Travis Konecny et Claude Giroux ont été les autres marqueurs pour les Flyers.

AFP

Du côté des Capitals, T.J. Oshie et Evgeny Kuznetsov ont été les seuls à déjouer Brian Elliott, qui a repoussé un total de 25 tirs. Les Flyers ont d’ailleurs complètement neutralisé Alex Ovechkin, qui n’est qu’à deux buts d’atteindre le plateau des 700 en carrière dans la LNH.

Course aux séries

Les défaites des Islanders de New York, des Blue Jackets de Columbus et des Panthers de la Floride profiteront certainement au Canadien de Montréal dans la course aux séries dans l’Est. Les Flyers de Philadelphie ont toutefois obtenu une victoire importante contre les Capitals de Washington qui leur permettent de se rapprocher des Blue Jackets et de la troisième place de la section Métropolitaine.

À surveiller dimanche

Les Sabres de Buffalo tenteront de préserver leur mince espoir de participer aux séries éliminatoires, en affrontant les Ducks d’Anaheim. À égalité avec les Sabres, les Rangers joueront contre les Kings de Los Angeles.

Les matchs à surveiller :

Anaheim c. Buffalo, 15h

Los Angeles c. New York R, 18h