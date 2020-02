Maison à vendre: trucs et astuces pour attirer les acheteurs

Parmi le lot de maisons à vendre, comment rendre la vôtre attrayante et intéressante? Voici quelques conseils pour séduire les acheteurs potentiels!

Photo Courtoisie Remax 1er Choix, Équipe Andréa Côté et Guillaume Boily

Dans un premier temps, afin d’optimiser votre démarche, vous devez vous demander à qui s’adresse votre propriété? Soyez précis! Elle serait parfaite pour une petite famille ou bien pour un couple de professionnels sans enfant? Par sa connaissance du marché, le courtier immobilier va aider le vendeur à mieux cibler le type d’acheteur idéal. « Plaire à tout le monde n’est pas la manière la plus efficace de trouver un acheteur », signale Guillaume Boily, courtier immobilier chez Remax 1er Choix, en équipe avec Andréa Côté. Établissez ensuite les forces et les faiblesses de votre maison, en mettant l’emphase sur les premières évidemment. Par exemple, votre rue est passante, mais votre propriété est très intéressante. Donc, vous mettrez le focus sur la finition intérieure sans vous attarder sur l’emplacement. Faites ressortir ce qu’il y a de meilleur dans votre résidence...

Quelle est votre catégorie?

Vous devez également savoir dans quelle catégorie se trouve votre demeure pour mieux la présenter aux acheteurs. Selon M. Boily, on en retrouve principalement trois: la première vise les projets de rénovation. On pourrait parler d’une maison des années 80 qui n’a pas eu de rénovation ni trop d’entretien. La deuxième est une habitation qui a besoin de mises à niveau: «C’est une résidence en bon état, il y a eu beaucoup d’entretien au fil des ans, mais la salle de bain est d’origine et les planchers sont encore en parqueterie», illustre M. Boily.

Enfin, il y a la maison clé en main. Il ne s’agit pas nécessairement d’une construction neuve, mais elle n’a pas besoin d’entretien ni de rénovation. Elle peut par exemple avoir été complètement rénovée dans les dix dernières années. Une fois que votre catégorie est déterminée, l’acheteur sait davantage à quoi s’en tenir: devra-t-il entreprendre de grandes rénovations ou juste des petits ajouts? C’est peut-être l’aspect clé en main qui l’intéresse... Vous devez bien lui présenter votre type de maison.

À la fois neutre et vivante!

Photo Courtoisie Remax 1er Choix, Équipe Andréa Côté et Guillaume Boily

Dès qu’il met le pied dans votre domicile, l’éventuel acheteur doit se l’approprier: «Il doit s’imaginer vivre dans votre maison lorsqu’il la visite», rappelle M. Boily. Il ajoute qu’on doit la dépersonnaliser tout en conservant un attrait vivant. On ne veut pas non plus arriver dans un lieu qui semble inhabité... Voici quelques gestes subtils que vous pouvez facilement poser : rangez d’abord votre exposition de photos de famille qui tapissent les murs. Votre intérieur doit être neutre, permettant à la personne de mieux se visualiser, comme si elle était déjà chez elle! Mettez le bol du chien dans un placard et ne laissez pas trainer les jouets des enfants un peu partout. Enlevez aussi la décoration trop chargée, dans le style tape-à-l’œil, ou les meubles massifs bien remplis, comme votre vaisselier garni de porcelaine aux couleurs variées et éclatantes. «Quand on a trop d’éléments, on peut enlever la place à l’imagination des acheteurs qui visitent la maison», indique M. Boily.

Une petite couche de peinture

Changer la peinture demeure la modification la moins couteuse et la plus avantageuse. Vous avez une magnifique cuisine aux armoires en bois? Malheureusement, le jaune défraichi ou le vieux vert pâle sur les murs ne rend vraiment pas justice à cette pièce... Choisissez une couleur qui fera ressortir les divers éléments qui captent l’attention. «Avec les blancs et les gris pâle, on ne se trompe pas», affirme M. Boily.

Pour l’acheteur, le premier contact se fait en général sur le Net via les photos de votre maison. Un simple coup d’œil déterminera s’il désire ou non la visiter... Il suffit parfois d’une nouvelle peinture sur les murs pour offrir de belles images!

Un terrain propre et accessible

Les gens se déplacent aussi pour observer la propriété avant une visite officielle. Ils veulent voir à quoi elle ressemble vraiment et surtout, si elle est bien entretenue. En été, si vous devez laver le revêtement, les fenêtres et les gouttières, n’attendez pas et faites-le! Passez soigneusement la tondeuse, dorlotez votre plate-bande et ramassez les vélos qui obstruent l’allée. Durant l’hiver, déneigez et dégagez l’entrée adéquatement: l’acheteur ne doit pas glisser sur les marches glacées. Il ne doit pas non plus s’enfoncer dans la neige pour accéder à la maison. «Un bel entretien de l’extérieur laisse présager que l’intérieur sera bien entretenu lui aussi», explique M. Boily. Vous pourrez ainsi attirer l’acheteur dans votre maison!