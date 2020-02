Merzlikins: la grande muraille de Lettonie

Tel un mur de briques devant son filet, le gardien des Blue Jackets de Columbus Elvis Merzlikins est devenu un mystère que peu de joueurs de la Ligue nationale de hockey ont réussi à percer depuis qu’il est venu en relève à Joonas Korpisalo, blessé au genou lors de la séance de tirs de barrage contre les Blackhawks de Chicago, le 29 décembre.

Cette défaite de 3 à 2 en fusillade avait été mise au dossier de Merzlikins. Depuis ce temps, le portier de 25 ans agit à titre de bourreau pour ses adversaires. Il compte une fiche de 12-2-0 et se classe parmi les premiers dans pratiquement toutes les catégories, dont le nombre de victoires (12), le taux d’efficacité (,953) et la moyenne de buts alloués (1,51). Seul Tuukka Rask le devance dans ces deux dernières, mais le gardien des Bruins de Boston a joué moins de matchs durant cette période, lui qui s’est remis d’une commotion cérébrale.

Grâce à sa victoire de 2 à 0, vendredi soir, contre les Red Wings de Detroit, Merzlikins a obtenu un cinquième blanchissage à ses huit derniers matchs, un fait d’armes réalisé par seulement trois autres gardiens recrues dans l’histoire de la LNH. Merzlikins reste toutefois très humble malgré ses succès.

«Je suis très critique envers moi-même, a mentionné Merzlikins après la rencontre sur le fil Twitter des siens. Je ne suis pas content de ma performance, mais je suis content des points récoltés par l’équipe.»

Le câlin volant de la victoire

Les partisans du Canadien de Montréal ont été habitués aux célébrations entre un gardien et un joueur lorsque P.K. Subban était à Montréal, en raison du «triple low-five» qu’il effectuait avec Carey Price après une victoire.

Les partisans des Blue Jackets peuvent maintenant assister à ce genre de célébration, alors qu’Elvis Merzlikins court sur la patinoire avant de sauter dans les bras de son capitaine Nick Foligno, un geste surnommé le «câlin volant de la victoire».

«C’est le moment plaisant à la fin d’un match, a ajouté le Letton. Je le fais pour mes amateurs et le support qu’ils me donnent à chaque match. C’est notre tradition et je vais continuer de le faire.»