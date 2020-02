Soupe aux lentilles à la marocaine à la mijoteuse

Une soupe à la mijoteuse vue à travers ma lentille de voyageuse gourmande, ça donne... ça !

EXOTIQUE MIJOTEUSE

Vous aimeriez passer l’hiver sous le soleil plutôt que sous la neige ? Vous pouvez toujours amener la chaleur et l’exotisme à vous ! Laissez la mijoteuse faire le travail et retournez à votre cocooning. À la fois réconfortant et dépaysant,

le meilleur des deux mondes !

Portions : 6 | Préparation : 15 min | Cuisson : 8 h

Ingrédients

2 tasses de lentilles vertes sèches

3 carottes

1 morceau de 1 po de gingembre frais

1 oignon

3 gousses d’ail

1 boîte de 796 ml de tomates en dés

8 tasses de bouillon de légumes sans sel ajouté (voir Notes)

2 c. à soupe de paprika fumé

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé de cannelle moulue

1 c. à thé de sel

1 c. à thé de pâte harissa (voir Notes)

Poivre

½ tasse de coriandre fraîche

Préparation

Rincer et égoutter les lentilles. Sans les peler, couper les carottes et le gingembre en fines tranches. Hacher l’oignon et l’ail. Dans le récipient de la mijoteuse, mélanger les lentilles, les légumes, le bouillon, les épices et la harissa. Poivrer généreusement. Couvrir et cuire 8 heures à faible intensité. Répartir la soupe dans six bols, garnir de feuilles de coriandre et servir.

Se conserve 4 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

Notes

En utilisant un bouillon sans sel et en ajoutant vous-même le sel à la recette, elle contiendra moins de sodium que si vous utilisez un bouillon ordinaire !

Si vous n’avez pas de pâte harissa, remplacez-la par ¼ c. à thé de piment de Cayenne moulu.

