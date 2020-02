Tomas Plekanec vend sa maison pour 1,6 million $

Dans cette chronique hebdo-madaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres dépenses retentissantes des gens riches ou célèbres

Tomas Plekanec vend à L’Île-des-Sœurs

Photo d'archives

L’ancien joueur vedette du Canadien Tomas Plekanec a vendu fin janvier son ancien domicile de L’Île-des-Sœurs, à Montréal, pour 1,62 million $. Ce dernier avait fait l’acquisition de cette résidence pour 1,35 million $ en 2010. C’est un gestionnaire de portefeuille et une dentiste qui achètent. Les documents notariés révèlent que Plekanec est maintenant domicilié en République tchèque.

La responsable des finances du Canadien achète pour 2,17 M$

Anna Martini, la vice-présidente exécutive et chef de la direction financière du Club de hockey Canadien, s’est offert un appartement pour 2,17 millions $ dans l’ouest du centre-ville. C’est une vice-présidente du Canadien National qui lui vend la propriété. Anna Martini s’est jointe au CH en 2017, après avoir présidé pendant plusieurs années l’entreprise de mode Groupe Dynamite, propriété d’Andrew Lutfy (Carbonleo).

Un ex du CH vend un quadruplex

Photo Martin Chevalier

L’ancien joueur du CH Torrey Mitchell, le PDG de Canada House Wellness Group (une entreprise de cannabis) et un autre associé ont vendu un quadruplex sur le Plateau-Mont-Royal pour 2,8 M$. « Compte tenu de sa proximité de l’Université McGill et de ses rénovations majeures, les loyers sont demeurés loués sans vacances depuis la rénovation de 2006-2007 », précise le courtier Marc Harroch de Remax. L’acquéreur est une entreprise du nom de Montréal Hôtels et Suites Inc. qui offre des services trois et quatre étoiles dans des « hôtels-appartements » de la métropole.

Une maison de 19,5 M$ US avec un garage pour 20 autos

Capture d’écran tirée du site RobbReport

Capture d’écran tirée du site RobbReport

Un immense domaine de style normand situé en Floride et appartenant--- à un magnat des véhi-cules récréatifs, Don Wallace, a été mis en vente pour 19,5 millions $ US. Le Robb Report rapporte que la propriété, qui se trouve à l’est de Tampa, inclut un garage pour 20 autos qui a déjà abrité une fabuleuse collection de voitures exotiques. Une rarissime McLaren F1, la première Bugatti Veyron et une Ferrari 1964 250 LM ont été vendues dans les dernières années. La Ferrari a notamment été cédée en 2015 pour 17,6 millions $ US, soit presque autant que le prix du domaine à vendre !