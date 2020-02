Tout inclus de la semaine: rénover pour mieux charmer

Présent depuis presque 20 ans à Punta Cana, l’Excellence Punta Cana jouit d’une belle réputation auprès d’une clientèle adulte raffinée, amatrice de soleil et de relaxation. Les rénovations intensives effectuées en 2017 ont remis cet hôtel incontournable de la région au goût du jour.

Inauguré en décembre 2000, l’Excellence Punta Cana avait bien besoin d’une cure de jeunesse pour continuer à concurrencer les dizaines d’hôtels pour adultes qui ont, depuis, vu le jour sur les rives de Punta Cana. C’est désormais chose faite : à l’été 2017, le tout-inclus a fermé ses portes pour quatre longs mois afin de tout repenser et de tout refaire, des piscines aux restaurants et aux chambres, en passant par la longue promenade en bois le long de la plage. La facture a été salée, à hauteur de 45 millions $. Le résultat--- est tout aussi époustouflant.

Les clients ont ainsi le privilège de fouler--- les travées d’un hôtel flambant neuf, mais avec la végétation propre aux complexes bien établis.

Deux sections

Le complexe pour adultes, disposé parallèlement à la plage, est divisé en deux sections distinctes : d’un côté, la section standard ; de l’autre, la section Excellence Club, qui permet de jouir de nombreux privilèges, comme une section complètement privée, avec un restaurant, un bar, deux piscines et une petite partie de la plage. Cette section est plus tranquille, notamment parce qu’elle accueille seulement les clients de 186 chambres Excellence Club, dans cinq bâtiments.

L’autre section compte huit bâtiments, disposés le long d’une piscine tout en longueur. Entre les deux sections se trouvent les parties communes, soit le lobby, les restaurants et les bars.

Le fait que le complexe soit situé parallèlement à la plage, et non en profondeur, permet d’offrir aux clients un nombre conséquent de suites avec vue sur la mer et un long front de mer avec chaises longues disposées sur la plage.

Design au point

Avec les rénovations, le complexe a voulu se repositionner en tant que resort moderne et sophistiqué, une image propre aux autres tout-inclus de l’Excellence Group, où le design est souvent minimaliste, épuré, avant--gardiste, bien de notre temps, très « instagrammable ».

Le mobilier est ainsi tout droit sorti des pages d’un magazine de décoration, tout en étant très confortable.

Le mobilier moderne contraste avec une architecture coloniale par endroit. Des bâtiments en pierre, comme celui dans lequel le restaurant Agave est situé, ou encore de grandes colonnes offrent un cachet historique bienvenu.

Chaque restaurant à la carte, au nombre de huit, propose un menu thématique, français chez Chez Isabelle, mexicain chez Agave, asiatique chez Spice, etc., avec une décoration soignée propre au thème. Les clients n’ont pas besoin de faire de réservation pour les soupers. En résulte cependant un temps d’attente minime en fonction du nombre de clients qui franchissent la porte du restaurant.

Durant notre séjour, nous avons particulièrement aimé le Café Aroma, qui sert des cafés de spécialité, des gourmandises sucrées et du gelato. Pour une petite touche sucrée au retour de la piscine ou de la plage...

Notre journaliste était l’invitée de l’Excellence Punta Cana.

PLUS

Sa disposition, parallèle à la plage, plutôt qu’en profondeur comme la plupart des autres hôtels du secteur, permet de n’être jamais bien loin de la plage.

MOINS

L’eau de la plage d’Uvero Alto n’est pas aussi calme que celle de Bavaro ou d’Arena Gorda, plus au sud. Il faut donc s’attendre--- à une mer parfois trop agitée pour se baigner. Les piscines sont aussi faites pour cela !

On y trouve

461 chambres, dont 186 en Excellence Club, la section VIP de l’hôtel ;

Quatre piscines, dont deux pour les clients de l’Excellence Club ;

10 restaurants, dont huit à la carte ;

12 bars ;

Deux courts de tennis, un mini-golf, une salle de fitness ;

Un spa, le Miilé Spa, avec circuit d’hydrothérapie.

Un parc botanique pour se promener, avec plans d’eau, faune et flore.

