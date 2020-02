Connor McDavid a frôlé le désastre

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a eu toute une frousse durant le match de samedi contre les Predators de Nashville, lui qui a complété la rencontre malgré une blessure mineure au genou gauche subie en deuxième période.

Ayant passé sous le bistouri à la fin de la dernière campagne en raison de déchirures à ce même genou et d’une fracture du tibia, le numéro 97 a heurté la bande à la suite d’une mise en échec du défenseur Dante Fabbro tôt dans l’engagement médian. De la glace a été placée sur la partie touchée au cours du second entracte et il a pu aider les siens à effacer un retard de deux buts dans un gain de 3 à 2.

N’ayant pas discuté avec les médias, McDavid a inscrit une mention d’aide et se trouvait sur la patinoire au dernier coup de sifflet de la partie. Toutefois, il a joué 5 min 47 s au troisième tiers pour un total de 19:27, ce qui est inférieur à son temps d’utilisation de la saison (22:07). Aussi, son entraîneur-chef Dave Tippett ne semblait pas préoccupé à son sujet.

«J’ai demandé à quelqu’un s’il était prêt à jouer. Il [Connor] a répondu : "oui, je joue", a déclaré le pilote au site NHL.com. Il y a une contusion au genou et, particulièrement dans son cas, il faut prendre des mesures de précaution. Cependant, ce n’est rien de sérieux.»

«Il a une petite ecchymose au haut de son genou ou quelque chose du genre, a-t-il ajouté. Les soigneurs ont regardé ça entre les deux périodes. Ils ont placé de la glace et ils voulaient le faire à nouveau après le match. Je lui ai demandé comment il se sentait et il m’a répondu qu’il souhaitait jouer et qu’il était en bon état. C’est la dernière fois que j’en ai entendu parler.»

Un passé trouble

Les dernières années n’ont pas été faciles pour McDavid au plan médical. Au cours de la dernière rencontre du calendrier régulier 2018-2019, il avait heurté lourdement le poteau du filet face aux Flames de Calgary, ce qui lui avait valu une opération et une longue convalescence pendant la saison morte. À sa première année dans la Ligue nationale, une fracture de la clavicule subie dans un duel contre les Flyers de Philadelphie le 3 novembre 2015 lui avait fait manquer 37 affrontements.

Le joueur de centre revendique 81 points, dont 30 buts, depuis le début de la campagne. Il se trouve à trois points de son coéquipier Leon Draisaitl, qui domine la course à l’obtention du trophée Art-Ross. Les Oilers se frotteront aux Blackhawks de Chicago, mardi.