Des balados pour les parents

Élever des enfants est difficile.

C’est ce que je retiens de ma semaine à écouter strictement des balados produits pour et souvent par des parents.

Même les plus petits détails, comme le type de couches à utiliser pour un nouveau-né, peuvent être le sujet d’une longue réflexion.

Alors quand vient le temps de discuter de vrais enjeux...

Le point de vue d’un autre parent

J’aimerais pouvoir vous dire que certains balados proposent un guide clair pour élever votre progéniture, mais vous vous doutez bien que ce n’est pas le cas.

Plusieurs productions proposent cependant beaucoup de conseils et de témoignages pertinents.

Des pères qui racontent la joie et les peurs qui viennent avec le fait d’être papa; des mères qui sont honnêtes à propos des hauts et des bas de la maternité; des experts qui expliquent que le parent parfait n’existe pas.

Avec un peu de chance, vous y trouverez réponse à vos questions ou, à tout le moins, un autre point de vue sur la réalité de parents.

Chers accros aux balados, écrivez-moi à frederic.muckle@quebecormedia.com pour me faire part de vos suggestions.

Cinq balados sur l’art d’élever des enfants

Pour les parents qui aimeraient bien avoir le point de vue de quelqu’un d’autre sur comment élever des enfants, voici cinq balados sur le complexe rôle des pères et des mères de ce monde.

Histoires de Darons – Fabrice Florent

Ce balado français vous permettra d’avoir une bonne idée de ce que peut être la paternité. À chaque épisode, un père différent se raconte et nous fait part d’un moment ou d'un enjeu qui a marqué leur vie en tant que parents. Parfois très touchants, souvent franchement ludiques, ces Histoires de Darons offrent un regard décomplexé sur le rôle de papa.

La marmaille – Ici Radio-Canada Première

La journaliste Fanny Bédard tente de répondre aux nombreuses questions que tout parent se pose un jour ou l’autre, que ce soit à propos de quel prénom choisir pour son enfant ou de comment s’assurer que votre bébé trouve le sommeil.

Mères – Les Louves

Cette production du magazine leslouves.com présente la maternité sous toutes ses coutures. Avec beaucoup de nuances, les différentes femmes qui s’adressent aux auditeurs et auditrices, dans ce balado, reviennent sur des expériences passées, parlent de leur évolution en tant que parents et donnent quelques trucs qui les ont aidés au fil des ans.

Mom and Dad Are Fighting – Slate

Ce balado de Slate vous propose des débats musclés entre un papa, Dan Kois, et une maman, Jamilah Lemieux, qui ne sont pas en couple, mais qui forment un excellent duo d’animateurs. Les deux parents vous donnent des conseils, discutent de leurs propres échecs et petites victoires, tout en abordant des sujets parentaux uniques à notre époque.

The Longest Shortest Time – WNYC

L’un des plus populaires balados pour parents aux États-Unis, The Longest Shortest Time, raconte habilement des histoires de mères qui sont passées par des moments particulièrement difficiles. Ces longues entrevues sont portées par la talentueuse Hillary Frank, qui a notamment travaillé sur l’excellent balado This American Life.