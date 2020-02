Fraîchement de retour, Duvernay-Tardif encore sur son nuage

Revenu samedi soir à Montréal, le joueur de football et médecin Laurent Duvernay-Tardif s’est adressé aux médias pour la première fois depuis sa victoire historique du 54e Super Bowl aux côtés des Chiefs de Kansas City, il y a une semaine jour pour jour.

Celui qui célébrera son 29e anniversaire dans 2 jours peut se vanter d’avoir une feuille de route à en faire rougir plusieurs : après avoir obtenu son diplôme en médecine à l’Université McGill en 2018, Laurent Duvernay-Tardif devient le premier joueur de la National Football League (NFL) a posséder un tel diplôme en plus d’être le premier Québécois à gagner le Super Bowl.

Laurent Duvernay-Tardif irait-il a la Maison-Blanche s'il était invité avec Chiefs? Réponse:"Oui si l'opportunité se présente, c'est un voyage d'équipe, ça n'a rien à voir avec nos opinions personnelles." @TVASports — Louis-Simon Lapointe (@lslapointe) February 9, 2020

«Tout s’est tellement passé vite. Quand les confettis sont sortis sur le terrain et que le ‘’stage’’ est apparu... Quel beau moment. Je n’ai jamais vu ma mère pleurer de joie comme ça. En un instant, tu réalises que tous les efforts ont payé pour ce moment-là» a résumé Duvernay-Tardif, en écho au moment de la victoire des Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco.

Blessure au mollet

Le Québécois a avoué n’avoir pas joué au maximum de ses capacité en raison d’une blessure au mollet survenue pendant la rencontre de dimanche dernier.

«C’est sûr qu’affronter une des meilleurs lignes défensives du circuit a été un défi. Le football reste un sport de contact et on a toujours nos petits bobos et nos ecchymoses, mais il faut dire que ma blessure m’a hypothéqué tout au long de la rencontre» a-t-il expliqué aux médias.Un parcours inspirant

La semaine de célébrations qui vient de se terminer a laissé des cernes au joueur de football et médecin, mais ça «aura valu amplement la peine.»

Celui qui carbure aux projets (en plus d’avoir sa propre fondation) se dit très motivé à poursuivre dans sa lancée après cet événement majeur qui aura très certainement marqué sa jeune carrière.

«J’ose croire que le Super Bowl va me permettre de catalyser encore plus mes projets et avoir un impact concret et positif auprès des jeunes au Québec» a conclut la sensation de l’heure.