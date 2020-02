Igor Shesterkin s’occupe des Kings

Le jeune gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin a repoussé 42 des 43 tirs des Kings de Los Angeles et sa formation l’a emporté au compte de 4 à 1, dimanche soir, au Madison Square Garden.

L’homme masqué de 24 ans a ainsi récolté sa cinquième victoire en carrière, et ce, à ses six premiers départs en carrière. Il a ainsi égalé un record d’équipe qui appartenait à Cam Talbot.

Il s’agissait d’ailleurs de la deuxième fois que le Russe faisait face à plus de 40 lancers, lui qui avait été défié 49 fois face aux Devils du New Jersey au début du mois de janvier.

À l’attaque, Greg McKegg, Kaapo Kakko, Artemi Panarin et Tony DeAngelo ont fait bouger les cordages dans la victoire.

Trevor Moore a été l’unique marqueur des perdants. Il s’agissait de sa première réussite dans l’uniforme des Kings. La semaine dernière, il a été acquis des Maple Leafs de Toronto dans l’échange qui a envoyé le gardien Jack Campbell dans la Ville Reine.

Les Jets gâchent la soirée de Toews

À Winnipeg, les Jets ont comblé un déficit de trois buts pour venir à bout des Blackhawks de Chicago 5 à 2.

Cette remontée a terni la soirée de Jonathan Toews, lui qui a obtenu son 800e point en carrière sur la première réussite du match. Alors que seulement 15 secondes avaient été jouées, le capitaine des Hawks a fourni une passe sur le but de Dominik Kubalik. Il s’agissait d’ailleurs du filet inscrit par le plus rapidement par un joueur de première année dans l’histoire de la formation de l’Illinois.

En première période, Brandon Saad a doublé l’avance des Blackhawks, mais ce fut le dernier moment de réjouissance de cette équipe.

En effet, Kyle Connor, Blake Wheeler et Andrew Copp ont tous déjoué Corey Crawford pour donner la victoire aux favoris de la foule.

Patrik Laine et Connor ont ensuite touché la cible dans un filet désert.

Quatre de suite pour l’Avalanche

À St. Paul, l’Avalanche du Colorado a obtenu une quatrième victoire consécutive en défaisant le Wild du Minnesota au compte de 3 à 2.

Tous les buts de la rencontre ont été inscrits au deuxième vingt. Pierre-Édouard Bellemare a ouvert la marque un peu plus d’une minute après le début de la période médiane pour les visiteurs. Après avoir vu Jared Spurgeon ramener les équipes à égalité, Nathan Mackinnon et Gabriel Landeskog ont réussi des filets à tour de rôle pour définitivement placer les leurs aux commandes. Kevin Fiala a récolté l’autre but.

Pavel Francouz a été intraitable devant la cage de l’Avalanche, repoussant 34 lancers.

Course aux séries

Les puissants Bruins ont été surpris par les Red Wings, mais la formation de Boston détient toujours une avance de trois points au sommet de l’Association de l’Est. Les Rangers ont quant à eux devancé les Sabres au 12e échelon dans l’Est, et ce, en vertu d’un gain sur les Kings. De son côté, Buffalo a baissé pavillon face aux Ducks.

À surveiller ce soir

Toujours en situation précaire, le Canadien a intérêt à battre les Coyotes avant des matchs plus difficiles à l’horaire. Il pourrait gagner du terrain sur les Islanders et les Jackets, qui n’auront pas la tâche facile face aux Capitals et au Lightning, respectivement. À Philadelphie, deux autres clubs devançant le Tricolore, les Panthers et les Flyers, ont rendez-vous.

Les matchs à surveiller