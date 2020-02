Les Bruins auront le couteau entre les dents face au CH

Le Canadien de Montréal n’est visiblement pas la seule équipe éprouvant des ennuis face aux Red Wings de Detroit cette saison, puisque ceux-ci ont renversé les Bruins de Boston une deuxième fois en autant de matchs, l’emportant 3 à 1 au Michigan, dimanche après-midi.

À la surprise générale, les pauvres Wings ont freiné la séquence de six victoires de leurs rivaux, en plus de gagner un deuxième duel à leurs trois plus récentes sorties.

Le gardien Jonathan Bernier et l’attaquant Andreas Athanasiou ont été les principaux artisans de ce triomphe des hommes de l’entraîneur-chef Jeff Blashill. Le premier a réalisé 39 arrêts, tandis que le second a réussi un doublé en troisième période. Athanasiou a brisé l’égalité à la huitième minute de l’engagement, avant de pousser le disque dans une cage abandonnée avec environ une trentaine de secondes à écouler.

Brendan Perlini a fait bouger les cordages pour la première fois de la saison pour les gagnants.

Le défenseur Torey Krug a touché la cible pour les meneurs de la section Atlantique. Tuukka Rask a bloqué 17 tirs. Le Finlandais devait agir comme substitut de Jaroslav Halak, mais celui-ci était ennuyé par un virus et est demeuré au banc. Boston accueillera le Canadien mercredi.

De son côté, Detroit avait battu les Bruins 4 à 2 au Little Caesars Arena le 19 novembre. Les deux formations croiseront le fer deux fois au TD Garden d’ici la fin du calendrier régulier, soit samedi prochain et le 24 mars. Les Wings comptent 14 gains en 2019-2020, incluant trois aux dépens du Tricolore.