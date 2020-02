Les Oilers règlent un dossier important

Les Oilers d’Edmonton ont fait signer une prolongation de contrat de deux ans au défenseur Darnell Nurse, dimanche.

Selon le réseau TSN, cette nouvelle entente rapportera 5,5 millions $ annuellement à l’arrière de 25 ans.

Nurse allait devenir joueur autonome avec compensation à la fin de la présente campagne, lui qui avait préalablement obtenu un autre contrat de deux saisons, mais d’un montant total de 6,4 millions $.

En 2019-2020, le natif de Hamilton a amassé quatre buts et 20 mentions d’aide pour 24 points en 55 parties. Il est le deuxième joueur le plus utilisé par son entraîneur, lui qui est sur la patinoire pour plus de 22 minutes en moyenne par match.

Nurse avait été le choix de première ronde (septième au total) des Oilers lors du repêchage de 2013.