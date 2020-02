L'Iran dévoile un missile balistique de courte portée

Les Gardiens de la révolution iraniens ont dévoilé dimanche un missile balistique de courte portée pouvant, selon eux, être propulsé par un réacteur «nouvelle génération» conçu pour placer des satellites en orbite.

Selon le site internet des Gardiens Sepahnews, le missile Raad-500 a été équipé des nouveaux réacteurs Zoheir fabriqués avec des matériaux composites plus légers que ceux des précédents modèles en acier.

Le site a également dévoilé des réacteurs Salman fabriqués avec les mêmes matériaux, mais dotés d'une «tuyère mobile» pour l'envoi des satellites dans l'espace.

Le Raad est «un missile de nouvelle génération qui pèse la moitié d'un missile Fateh-110, mais a une portée de 200 km supplémentaires», ajoute le site de l'armée idéologique iranienne.

Le Fateh-110 est un missile sol-sol dévoilé en 2002. Sa dernière génération a une portée de 300 km.

Le général Hossein Salami, du corps des Gardiens de la révolution, a dévoilé le missile et les réacteurs aux côtés du général de brigade Amirali Hajizadeh, chef de la branche aérospatiale.

Le général Salami a affirmé que la tuyère mobile sur le nouveau réacteur constituait «un bond dans le domaine de la technologie moderne des missiles».

Les nouvelles technologies qui ont permis des missiles «moins coûteux, plus légers, plus rapides et plus précis» pourraient être appliquées à toutes les classes de missiles iraniens, a-t-il ajouté.

Le programme de satellites de la République islamique inquiète les Occidentaux. Affirmant n'avoir aucun projet de se doter de l'arme atomique, Téhéran assure que ses programmes balistiques et spatiaux sont licites et ne violent en rien la résolution de l'ONU.