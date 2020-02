Allez-vous voter aux élections scolaires ? Non

Voulez-vous qu’on garde les commissions scolaires ? Non.

Voulez-vous qu’on se débarrasse des commissions scolaires ? Non.

NO

Voulez-vous d’un gouvernement qui tergiverse ? Non.

Voulez-vous d’un gouvernement qui ne réalise pas ses promesses ? Non.

Voulez-vous que l’opposition s’oppose systématiquement à tout changement, à toute réforme ? Non.

Faites-vous confiance aux syndicats ? Non.

Faites-vous confiance aux représentants des commissions scolaires quand ils disent que la loi 40 n’est pas bonne ? Non.

Avez-vous lu le projet de loi 40 ? Non.

Savez-vous quels seraient les impacts de cette loi ? Non.

Voulez-vous que le gouvernement adopte sa loi sous bâillon ? Non.

Aimez-vous ça quand le gouvernement ne peut pas faire ce qu’il avait promis de faire ? Non.

NIET

Voulez-vous qu’on exploite nos ressources naturelles ? Non.

Voulez-vous qu’on importe du pétrole de l’Alberta ? Non.

Voulez-vous qu’on achète du pétrole de l’étranger et qu’on le fasse venir ici par bateau ? Non.

Voulez-vous que le pétrole soit acheminé par pipeline ? Non.

Par train ? Non.

Voulez-vous qu’on interdise les autos équipées d’un moteur à combustion ? Non.

Allez-vous acheter une auto électrique ? Non.

Allez-vous arrêter d’acheter de l’essence ? Non.

Si on vous assurait qu’on a des réserves hyper importantes de pétrole au Québec, voudriez-vous qu’on les exploite ? Non.

Voulez-vous qu’on coupe dans les programmes sociaux ? Non.

Voulez-vous qu’on augmente les taxes et les impôts ? Non.

Le temps d’attente dans les urgences a-t-il diminué, selon vous ? Non.

Croyez-vous que le système fonctionne bien ? Non.

NEIN

Voudriez-vous qu’on accorde plus de place au privé dans le système de santé ? Non.

Allez-vous arrêter d’aller à l’urgence au moindre bobo ? Non.

Aimeriez-vous qu’on instaure un ticket modérateur pour réduire le temps d’attente dans les urgences ? Non.

Le modèle québécois est-il efficace ? Non.

Devrait-on le réformer ? Non.

Aimeriez-vous que les ministres de l’Éducation et de la Santé consultent davantage les syndicats quand ils prennent des décisions ? Non.

Que le système soit plus décentralisé ? Non.

Voudriez-vous que les ministres de l’Éducation et de la Santé aient plus de pouvoirs ? Non.

Que le système soit plus centralisé ? Non.

NÉGATIF

Selon vous, le Canada respecte-t-il le statut distinct du Québec ? Non.

Respecte-t-il ses champs de compétence ? Non.

Prend-il toutes les mesures nécessaires pour protéger le fait français ? Non.

Le Canada devrait-il contester la loi 21 ? Non.

Croyez-vous Justin Trudeau lorsqu’il dit qu’il ne la contestera pas ? Non.

Reconnaissez-vous la Constitution de 1982 ? Non.

Êtes-vous d’accord avec le multiculturalisme canadien ? Non.

Le Québec devrait-il sortir du Canada ? Non.

Trouvez-vous que c’est vrai qu’au Québec, les gens ont toujours tendance à dire non ? Non.

NENNI

Pas étonnant que les indépendantistes aient mordu la poussière à deux reprises.

Au Québec, on est incapable de dire oui.

Changez de stratégie, les amis. La prochaine fois, demandez aux Québécois s’ils veulent rester dans le Canada.