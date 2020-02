Power Corporation : une influente firme d'expertise-conseil rejette le plan de réorganisation

Une importante firme d'expertise-conseil en matière de procurations recommande aux actionnaires minoritaires de la Corporation Financière Power de voter contre son projet de réorganisation présenté en décembre dernier.

Dans le cadre de ce plan, la Corporation Financière Power sera intégrée directement au capital de Power Corporation du Canada, permettant ainsi une «organisation simplifiée afin d'éliminer la structure comportant deux sociétés de portefeuille», a-t-il été expliqué par les dirigeants des deux entreprises.

En vertu du plan, les actionnaires minoritaires de la Financière se verraient accorder 1,05 action comportant des droits de vote limités de la maison mère plus 0,01 $ en espèces, en échange de chacune de leurs actions de la Financière. Power Corporation détient déjà plus de 60 % de la Corporation Financière Power et en détiendrait l’entièreté une fois la réorganisation réalisée.

Au cours des derniers jours, l’influente firme Institutional Shareholder Services (ISS) a indiqué que les avantages financiers de l’entente proposée sont éclipsés par les problèmes posés par le contrôle de la famille Desmarais sur la compagnie, a rapporté le Globe and Mail.

La famille Desmarais bénéficie d’actions privilégiées lui donnant plusieurs droits de vote chacune, alors que les actions de Power Corporation que les actionnaires minoritaires de la Financière se voient offrir sont des actions à droits de vote limités, donc avec moins de droits que celles des Desmarais, a fait valoir ISS, tel que rapporté par le «Globe». ISS ajoute que les actions offertes ne comprennent pas non plus la même protection en cas de tentative d’acquisition future de l’entreprise que celle accordée aux actionnaires des autres compagnies inscrites à la Bourse de Toronto.

«En fin de compte, nous pensons que les risques à plus long terme associés à [la structure à deux classes d’actions de Power] l'emportent sur les prétendus avantages économiques de la réorganisation», estime Institutional Shareholder Services.

Selon le Globe and Mail, «la propriété par la famille Desmarais d’actions privilégiées et de certaines actions subalternes leur permet de contrôler 59,1 % des droits de vote tout en détenant 20,8 % de ses capitaux propres».

Appelé par le journal torontois à commenter la position d’ISS, un vice-président de Power Corporation, Stéphane Lemay, a indiqué que la compagnie n’est pas d’accord avec cette analyse, disant que «la réorganisation va offrir de nombreux avantages aux actionnaires de la Corportation Financière Power». Il a ajouté que deux autres firmes, Glass Lewis et Egan Jones, ont recommandé aux actionnaires de voter en faveur de la proposition.

Les actionnaires de la filiale de la Power Corporation du Canada seront appelés à se prononcer sur la réorganisation ce mardi dans un hôtel de Montréal.

Les conseils d'administration de Power Corporation et la Financière Power ont tous les deux approuvé la réorganisation à l'unanimité, et le conseil d'administration de la Financière a recommandé à ses actionnaires minoritaires de voter en faveur du projet.