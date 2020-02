Prisonnier de sa dameuse à près de -30

Un opérateur de dameuse de la station de ski Mont-Bélu, à Saguenay, a été secouru des pistes après avoir été prisonnier de son habitacle pendant plus de huit heures par une température glaciale, dimanche.

L’homme s’affairait à travailler une piste de calibre « difficile » vers 3 h, dans la nuit de samedi à dimanche, quand il est resté coincé à flanc de montagne.

Ce n’est toutefois qu’à l’ouverture de la station, peu avant 9 h, que les soupçons ont pris naissance. Des employés ont alors remarqué que la moitié des pistes n’avaient pas été travaillées. De brèves recherches ont permis de situer l’employé dans la piste Mont-Mars.

« Il était dans une fâcheuse position depuis 3h cette nuit, sans chauffage rien, pendant qu’il faisait -27 dehors », indique le lieutenant du Service de police de Saguenay, Marc Simard.

« Il était sur le bord d’un ravin et la machine était instable. Un tronc d’arbre traversait de bord en bord la cabine. Il n’y avait plus rien qui fonctionnait », précise-t-il.

Les pompiers et les ambulanciers se sont d’abord présentés pour porter secours à l’individu. Or, la pente abrupte rendait l’endroit inaccessible pour y acheminer l’équipement de sauvetage, indique le lieutenant Simard.

De la machinerie et des employés municipaux ont été appelés en renfort. « Ils ont envoyé des pelles mécaniques, du transport et des employés », remercie M. Simard, soulignant « l’excellente collaboration de la voirie » de la Ville de Saguenay.

L’employé a finalement été tiré hors de la cabine de la surfaceuse vers 11 h 30, passant ainsi plus de huit heures prisonnier de la dameuse. Il a aussitôt été transporté à l’hôpital de Chicoutimi. Il aurait subi des engelures et souffrirait possiblement d’hypothermie, selon le lieutenant Simard.

« Son état de santé est jugé sérieux, mais on ne craint pas pour sa vie », précise la station du Mont-Bélu, dans une publication sur sa page Facebook.

On ignore pour l’instant de quelle façon l’opérateur et sa demeuse se sont retrouvés dans une telle position.

Fermeture

La station située dans l’arrondissement La Baie a annoncé, tôt dimanche matin, qu’elle restait fermée pour la journée en raison de cet accident.

« L’équipe du Mont-Bélu est profondément attristée par cet accident. Nous concentrons toute notre énergie aujourd’hui à venir en aide à notre collègue et à tout le personnel de la station », indique-t-elle.

Un enquêteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a été dépêché sur place pour éclaircir les causes et circonstances de l’accident de travail. La police de Saguenay fera également ses recherches.