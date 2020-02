Régis Labeaume reste évasif sur son avenir

Régis Labeaume est demeuré évasif sur son avenir politique à la tête de la Ville, hier, lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle.

Sachant très bien que le maire de Québec refuse de dire s’il se représentera ou non aux élections municipales de l’an prochain, l’animateur Guy A. Lepage a plutôt tenté d’obtenir la réponse au détour.

«Aimeriez-vous être encore maire lors du premier coup de pelle du chantier du tramway en 2022?», a-t-il demandé.

Ce à quoi le M. Labeaume a tout simplement répondu: «On verra».

Des regrets pour le Centre Vidéotron?

Questionné à savoir s’il regrettait la construction du Centre Vidéotron, qui n’héberge encore aucune équipe de la LNH, alors que plusieurs experts assurent que la Ville perd de l’argent, M. Labeaume a été très clair.

«Jamais de la vie! On a un amphithéâtre d’une valeur de 400 M$, qu’on a payé à peu près 130 M$, après les subventions», a-t-il lancé, assurant qu’une ville nordique comme Québec doit avoir ce genre d’édifice.

D’ailleurs, il souligne que le Centre Vidéotron génère des profits annuellement et qu’il se trouve dans un réseau international de spectacles.

«Évidemment, on n’a pas d’équipe. Ça vous fatigue, je le sais. Mais honnêtement, vous n’en avez pas non plus! Quand ta vedette, c’est Kovalchuk, ça va mal!», a-t-il ajouté en riant.

«Communauté de morons en bobette»

Invité à réagir à la profusion de messages islamophobes qui ont fusé de toute part lors de la commémoration de l’attentat de la mosquée, le maire de Québec n’est pas passé par quatre chemins pour en dénoncer les auteurs.

«Ah, la communauté de morons en bobette dans le sous-sol de leur père à 31 ans qui sont sur internet..., a-t-il commencé avant d’être interrompu par l’hilarité de la foule. Le problème, c’est que maintenant, ils ont une tribune.»

Il a d’ailleurs spécifié que c’était pour éviter «que la horde de morons revienne» qu’il a décidé de ne pas faire de consultation publique avant de vendre un terrain au Centre culturel islamique de Québec pour en faire un cimetière musulman.

«De rendre hommage à tes morts selon tes rites, c’est la moindre des choses. Alors j’ai fait de l’autoritarisme.»