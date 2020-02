Trois inséparables

RIMOUSKI | Tout le monde à qui on parle chez l’Océanic de Rimouski a la même opinion d’Alexis Lafrenière. Le gars n’est pas compliqué. Il ne se prend pas pour un autre. Il est comme la plupart des jeunes de son âge.

Ses coéquipiers Cédric Paré et Zachary Massicotte sont des colosses. Les deux font chacun six pieds quatre pouces et plus de 210 livres. Mais ils lui ressemblent un peu sur le plan du caractère.

Quilles, resto, jeux vidéo

À l’extérieur de la patinoire, les trois joueurs se retrouvent souvent au restaurant ou dans un salon de quilles.

Et, bien sûr, ils se disputent des matchs de hockey endiablés sur PlayStation, où on retrouvera probablement Lafrenière un jour.

Pour Massicotte, Lafrenière est un exemple parfait que le travail rapporte des dividendes.

« Il mérite ce qui lui arrive, dit-il. Il travaille très fort dans tout ce qu’il accomplit. »

Originaire de Shawinigan, le défenseur en est à sa troisième saison avec l’Océanic. Il aura 19 ans le mois prochain.

Quant à Paré, il a été un choix de sixième ronde des Bruins de Boston en 2017. Ces derniers ne lui ont toutefois pas offert un contrat dans les délais prescrits. Il a pris part au camp d’entraînement des Jets de Winnipeg l’automne dernier.

Natif de Pintendre, il a célébré son 21e anniversaire de naissance il y a deux semaines. Joueur de centre, il totalise 76 points en 52 matchs cette saison. Il espère encore obtenir une chance avec une équipe professionnelle.

Pas vantard

Au sujet de Lafrenière, Massicotte dit aimer sa simplicité.

« Il pourrait se vanter d’avoir remporté la médaille d’or au championnat mondial junior et d’avoir été choisi le joueur le plus utile à son équipe, raconte-t-il.

« Mais ce n’est pas son genre. »

« Et, dans la chambre, il n’est pas à part des autres », intervient Massicotte.

La joie dans le vestiaire

C’est quand il est à l’aréna avec ses coéquipiers que Lafrenière se sent le plus à l’aise.

« On voit qu’il est heureux quand il arrive dans le vestiaire, le matin, indique Paré.

« Il sourit et il est content de nous voir. Il amène de la vie. Il n’a pas été là pendant un mois alors qu’il était avec l’équipe canadienne, et ça paraissait. »

« Il y avait un vide dans la chambre, renchérit Massicotte.

« Mais c’est sur la glace qu’il exerce son leadership. »