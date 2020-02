36 mois de prison pour un multirécidiviste

Un homme de Québec qui cumule les antécédents judiciaires en matière de vol, d’introduction par effraction et de bris a reconnu sa culpabilité dans un vol totalisant un peu plus de 130 000 $ et il a écopé d’une peine d’incarcération de 36 mois.

Entre le 16 et le 19 août 2019, certains locataires qui faisaient affaire avec une entreprise de location de mini-entrepôts sur la rue Jacquard dans l’arrondissement des Rivières à Québec se sont plaints que des cadenas avaient été changés sur la porte de leur entrepôt.

Parallèlement, les propriétaires de l’entreprise avaient constaté que certaines caméras de surveillance avaient été endommagées.

Appelés sur place, les policiers du Service de police de la Ville de Québec ont visionné certaines vidéos captées durant la nuit qui présentaient deux personnes « qui ont passé toute la fin de semaine à se promener à travers les entrepôts », a rappelé à la juge Réna Émond la poursuivante, Me Gabrielle Guilbert.

La main dans le sac

Au même moment, Frédéric Lapointe, l’un des hommes identifiés par les policiers, a été vu « travaillant près d’un locker » et les policiers ont procédé à son arrestation.

Sur lui, ils ont trouvé un trousseau de clés qui correspondaient aux cadenas qui avaient été changés sur les entrepôts loués.

« Les policiers ont ainsi pu retrouver des outils de marque DeWalt pour une valeur variant entre 40 et 50 000 $, des outils de dentisterie d’une valeur de 15 000 $, des outils volés à Époxy Design pour un montant de 6000 $, des parfums L’Oréal d’une valeur de 40 000 $ et pour 20 000 $ de matériel dérobé à une compagnie de construction », a brièvement énuméré la poursuivante.