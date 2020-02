DELAGE, Sr Denise



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Ste-Foy, Québec, le 6 février 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée sœur Denise Delage (sœur Denise-Marie), sœur de Saint-Joseph de St-Vallier, fille de feu monsieur Rosaire Delage et de feu dame Marie-Jeanne Gingras, originaire de Charlesbourg. Elle était dans la 62e année de sa profession religieuse.le mercredi 12 février 2020 de 19 h à 21 h etjour des funérailles, à compter de 8 h 30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, dans le lot de la communauté, sous la direction de la maison funéraire Lépine Cloutier / Athos. Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse et les associés(es) de la communauté, ses frères et sœurs: feu Thérèse, Hélène (Yves Castonguay), Marie-Claire (Normand Traversy), Jean-Marie (Monique Grégoire), feu Paul-André (Nicole D'Anjou), feu Gérard (feu Andrée Jobin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.